洪麗萍登記金門立委補選 「楊家軍」士氣高昂

金門立委補選戰鼓鼕鼕響起，「楊家軍」展現再下一城的旺盛士氣。（李金生攝）

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獲國民黨徵召的前縣議長洪麗萍在前立委楊應雄（右二）和楊鎮浯縣長夫人張婭玲（右一）的陪同下登記參選。（李金生攝）
近200位支持鄉親一路相隨，熱情陪同登記參選。（李金生攝）

金門立委補選戰鼓鼕鼕響起，獲國民黨徵召的前縣議長洪麗萍今（17）日在前立委楊應雄和楊鎮浯縣長夫人張婭玲的陪同下登記參選，百餘位支持鄉親沿途熱情簇擁，展現藍營聯手「楊家軍」乘勝追擊，再下一城的旺盛士氣。

未競選連任本屆縣議員的洪麗萍，在縣長大選時擔任楊鎮浯競選總部主任委員，與總部榮譽主委楊應雄及總幹事李增財等人運籌帷幄，征戰大、小金門，此次決定轉換跑道，投入任期只剩10個月的立委補選，決心為金門和鄉親權益再拚一回。

洪麗萍今天在國民黨金門縣黨部主委林芳旋、前立委楊應雄、縣長夫人張婭玲及前縣府教育處長李再杭，以及歐陽儀雄等6位議員和近200位支持鄉親的陪同下，自縣黨部浩浩蕩蕩出發赴縣選委會登記參選。

洪麗萍強調，她此次接受國民黨的徵召提名，投入立委補選，深感責任重大，唯有全力以赴，一步一腳印，爭取鄉親父老的認同支持，也盼望自己能成為金門有史以來第1位女立委。

洪麗萍表示，未來也將與曾任立委的楊鎮浯縣長執政團隊緊密合作，做到無縫接軌，力爭中央資源挹注，共同推動金門的建設提升和進步發展，並結合國民黨立院黨團整體力量，鞏固金門地方執政根基，蓄積2020重返中央執政能量，平反、捍衛軍公教警消的尊嚴和退休權益。

洪麗萍還提出6項焦點政見，包括力促金門大橋2020如期完工；推動醫療資源整合升級，建長者及幼童照護體系；推動兩岸和平交流，滿足金門發展需求；「修訂離島建設條例」針對金門經濟、交通、教育、醫療、土地返還等面向修法，以促進兩岸經濟、人才、教育、醫療聯動，解決金門缺人、缺電、缺醫、缺交通的發展瓶頸；協同縣府營造青年創業、新創產業的友善環境；延續楊鎮浯立委團隊績效，建構功能型服務團隊。

(中時 )

國民黨金門縣黨部主委林芳旋致贈好彩頭，期待藍營旗開得勝。（李金生攝）
前縣議長洪麗萍登記參選，金門立委補選競爭激烈。（李金生攝）
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