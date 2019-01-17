年節到！新北在地貢寮鮑安心又實惠

台灣傳統年菜必備食材少不了鮑魚。（譚宇哲翻攝）

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新北市貢寮鮑年前正值採收期，不只新鮮味美，還有產銷履歷安全把關。（譚宇哲翻攝）

農曆春節即將到來，台灣傳統年菜必備食材少不了鮑魚，新北市貢寮鮑年前正值採收期，貢寮區漁會及在地養殖戶推出「貢寮滷鮑」特惠團購方案，許多方便採買貢寮鮑的方式，不只新鮮味美，還有產銷履歷安全把關，宅配到貨後只需解凍即可享用，大家春節年菜的便利好選擇。

新北市農業局長李玟表示，年節將至，民眾開始準備採買年貨，除了常見的白鯧、黃魚等魚貨，正值產季的貢寮鮑更是大家的好選擇，今年生鮮九孔每斤價格只要450至550元，鮑魚每斤也只要800至850元，價格維持穩定不漲價，讓民眾在年節期間不用花大錢，也能品嚐在地安心的新北貢寮鮑。

貢寮區漁會除了在官網常態販售貢寮鮑產品，年節前更推出「貢寮滷鮑」特惠團購方案，「貢寮滷鮑」使用取得產銷履歷認證的鮮活九孔，採用獨家滷汁浸煮入味，經真空包裝及急速冷凍保鮮，宅配到貨後只需解凍即可享用。

民眾如果想要選購生鮮貢寮鮑，絕對不能錯過1月24日到31日由新北市板橋區農會舉辦的年貨大街，以及1月19及20日在台北市希望廣場的年節用魚展售，活動現場由貢寮鮑養殖戶到場販售產地新鮮直送的安心美味貢寮鮑。而中華民國全國漁會也將在1月25日至27日在三重示範魚市場舉辦漁貨大街，讓民眾用最實惠的價格買到來自全台各區漁會的新鮮魚貨。

(中時 )

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