祭出四大天王！DUSKIN攜手康是美推「除舊佈新」神器

2019年01月17日 16:11 工商 劉馥瑜

DUSKIN「除氯蓮蓬頭」，經SGS檢驗，過濾3000L的水量，仍保有90％的除氯率，可降低殘留氯對肌膚及頭髮的刺激及傷害！圖／業者提供

DUSKIN首次在實體通路販售日本進口最新「高效能淨水器」。圖／業者提供

DUSKIN「除氯蓮蓬頭」。圖／業者提供

農曆春節腳步越來越近，「掃除佈新」成為許多民眾過年前，最重要的代辦事項之一！日本清潔專家DUSKIN瞄準此商機，攜手藥妝通路康是美推出「除舊佈新優惠活動」，祭出品牌四大天王產品－抗菌菜瓜布、消臭芳香劑(玫瑰／香檸檬)、除氯蓮蓬頭及高效能濾水器，即日起在全台400家康是美及網購eShop，同步優惠上市！

這是繼日前DUSKIN在全台小七推出買一送一優惠後，再推出新的優惠活動。DUSKIN表示，此次與康是美攜手合作，最大特色是依據藥妝店消費群族屬性，量身規劃「買一送一」、「加價購」、「預購」三大消費方式，滿足消費者各種購物習慣及需求。

值得一提的是，看好康是美會員的消費潛力，DUSKIN也首次在實體通路販售日本進口最新的「高效能淨水器」，原價2980元，優惠價2399，現省581元。據DUSKIN介紹，該款商品通過檢驗，能同時去除氯、鉛等共13項有害物質外，甚至領先業界可過濾50°C的熱水，相對一般市售淨水器，機型更小巧且CP值高。

農曆春節將至，業者表示，希望在與康是美聯手下，不僅吸引更多來客數，也讓康是美除了藥妝外，成為民眾購買清潔用品／工具的主流通路之一！除了全台400間門市，康是美網購eShop也同步展開優惠，讓民眾隨時隨地都可購買。

康是美則表示，農曆年前是一年當中，清潔用品最大的採買高峰，其次則是春轉夏的換季時刻，前者主要是除舊佈新需求，後者是夏天氣溫升高，居家清潔或洗衣需求提升。

門市銷售數據發現，近年來「香氛」產品需求逐年成長，其中，訴求植萃、平價、包裝精緻等更成為主流，輔以除臭功能更好，相關商品已成為民眾日常生活採買的必備商品；同時，這次也同步在虛實通路，推出DUSKIN抗菌菜瓜布、消臭芳香劑(玫瑰／香檸檬)、除氯蓮蓬頭及高效能濾水器等，全系列日本進口商品及相關優惠活動，期望滿足消費者一次購足需求。

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