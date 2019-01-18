溪州幼兒園圳寮班養班龜 慢活息性感染小朋友

溪州幼兒園圳寮班的小朋友與「班龜」。（鐘武達攝）

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溪州幼兒園圳寮班的小朋友觀察班龜吃地瓜葉的模樣。（鐘武達攝）
溪州幼兒園圳寮班的3隻班龜也是小朋友的「班規」。（鐘武達攝）

「慢慢的」！彰化縣溪州鄉幼兒園圳寮班養有3隻大烏龜、小烏龜，長得可愛很受小朋友喜愛，慢活的息性也感染活潑調皮的小朋友「不能耍脾氣」，牠們就像圳寮班的「班規」，小朋友跟牠們在一起，就特別守秩序。

4年前，老師盧文妃買了1隻巴西烏龜寶寶帶到幼兒園，小朋友很喜歡，於是便養了起來，同時也希望讓小朋友與烏龜互動，養成愛護動物的好習慣，後來，陸續又有家長在颱風天撿到兩隻體型較大的烏龜也送來，就此班龜家族誕生了。

老師林淑琴說，巴西小烏龜很迷你，安全考量所以養在教室裡，兩隻大烏龜則養在教室外，每次餵食時間，老師會把3隻班龜集合起來，這時候，小朋友拿幼兒園裡栽種的地瓜葉餵大烏龜、讓小烏龜吃飼料，烏龜「細嚼慢嚥」的模樣，小朋友會盯著看，老師則機會教育「吃東西不能快」。

盧文妃說，養在教室的小班龜曾經「鬧失蹤」引起騷動，後來是全班小朋友在教室的角落找到。此後，小朋友很怕烏龜不見了，所以更珍惜，有家長為此特地跑到幼兒園幫忙為班龜打造1個更大更安全的家，讓小朋友很高興。

幼兒園的小朋友特別好動，不過，當與班龜在一起，就會跟著「慢慢的」、「話也少了」，但只要一離開班龜，馬上就又好動地像條蟲，老師兩手一攤「這就是小朋友」。

(中時 )

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