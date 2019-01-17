陳韋霖寫歌謝學生 鐵粉強調《永遠愛你》

陳韋霖推EP，創作歌曲感謝歌唱班的學生支持。（禾一工作室提供）

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旺報

「甜美系女聲」陳韋霖2018年年底由學生募資百萬發行首張個人創作EP《永遠愛你》，深獲好評，目前已經二刷賣破2000張，多語言演唱實力獲得廠商青睞，更獲台灣自創服飾品牌THEMADRE贊助。

長年擔任歌唱老師的陳韋霖，擁有眾多學生「鐵粉」，年齡約在40至70歲之間，去年更在台北的西門河岸舉行個人售票演唱會，同時謝謝學生們長久以來的支持；她也笑說，為EP《永遠愛你》創作的2首歌《唱袂煞》與《永遠愛你》其實都隱含對這些支持她多年的學生們的愛與期許，《唱袂煞》代表學生們可以開心地一直「唱不停」，享受唱歌的樂趣；《永遠愛你》是她表達對這些學生對她的疼惜，永遠愛她們。

學生們也很支持陳韋霖的音樂夢，EP推出後，紛紛團購，每人一買就是10張、20張，第一刷很快售罄，連送給電台DJ播歌、宣傳都大缺貨，只能緊急趕製第二刷。

頗有長輩緣的陳韋霖在發片前後，更接了不少商演，例如去年一發片就受邀登上屏東跨年晚會演出；2019開春尾牙、春酒邀約已有10多場，陳韋霖表示：「除了感謝還是感謝。」

陳韋霖從小就勇闖歌唱舞台，小六時參加《新人歌唱排行榜》過關後，陸續參加過《五燈獎》、《亞洲新人王歌唱大賽》、《超級偶像》等歌唱比賽，有「人體點唱機」之稱。

陳韋霖說，目前有2個願望，其一是可以趕快買房子，一家人可以住一起。其次是成立自己的音樂工作室，未來就可以在專屬的教室教學，除了繼續社區教學工作之外，也可以開更多個人班，為此，她還特地到行天宮求籤，抽到大吉籤，讓她更有信心完成願望。

雖然EP大受歡迎，但她自我要求高，與經紀公司討論後有共識，希望每張專輯都是全創作專輯，目前規劃兩年發一張片，讓自己有更充裕的創作時間。

(旺報 )

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