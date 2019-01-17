史上最早開議日！蘇貞昌2月15日將赴立院備詢

2019年01月17日 16:05 中時 郭建伸

近日發生兩起虐童案，在野黨要求加開臨時會討論防治、加重刑責法案，但立法院長蘇嘉全今召集朝野協商，藍綠黨團對於加開臨時會沒有共識，但認為可在下會期提早動起來，最後敲定2月15日就開議，新任行政院長蘇貞昌將於當日進行施政報告並備詢；蘇嘉全請議事人員查，過往開議紀錄，則驚呼這是「史上最早開議日」，因為立法院第二屆以來的2月會期從沒這麼早開議過。

時代力量黨團日前提出要求，指依《立法院職權行使法》，新任行政院長應於2周內赴立法院報告；因近日發生兩起虐童事件，時力昨又加碼要求，召開二次臨時會、行政院長蘇貞昌對防治虐童法案進行專案報告，完成兒少保護相關立法。

對此，民進黨團考量到下個月就是新會期，若1月底就來報告，兩者距離太短，並沒有同意總質詢或是專案報告建議，但可接受下會期提早開議；蘇嘉全朝野協商時則說，這會期只到1月10日，許多立委在20日左右都在國外，很難趕得回來，建議時力接納下會期提早開會。

針對虐童案加重罰則等法案，國民黨團書記長曾銘宗建議，若朝野有高度共識，應該可以提早開議，且因委員會討論曠日費時，可將已經付委的相關法案抽出逕付二讀，並由蘇嘉全召集協商，可加快討論速度。

時力本來一度堅持要在2月12日開會，但蘇嘉全表達開會慣例是「五、二一次會」，希望周五開會。最後朝野達成共識，將於2月15日邀請行政院院長蘇貞昌率各部會首長備詢。

(中時 )