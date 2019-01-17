綠議員嗆韓路平「做不到啦」 網轟：民進黨不知羞恥！

2019年01月17日 15:53 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 影音／ 黃鈺潔 /綜合報導 影音／

新任高雄市長韓國瑜今首度赴市議會施政報告與備詢，藍綠議員集體輪番上陣質詢，民進黨市議員李喬如、林智鴻等分別對韓國瑜選前12項政見、及路平等政見，可說是火力全開，民進黨市議員林智鴻質詢，針對韓是否能在一年內把路補平，韓說，會讓最迫切的蛋黃區先做，民進黨議員李喬如則嗆韓國瑜路平政見「做不到啦」。對於韓國瑜的備詢處女秀，網友們紛紛回應「民進黨這些議員真的都不知羞恥嗎？」、「果然是民進黨兩套標準」。

市議員李喬如一登場就用台語質詢，她對韓國瑜所提的12條政見頗有意見，問他「有哪些確實無法做到？」，韓國瑜一開始還要李台語別說太快，並回應12條政見有的是宣示性，有的是落實性很高，他說「路平、愛情產業鏈沒問題」，但李喬如進一步要韓表態，哪些政見是他任內未能達成，韓則回應，有的需要中央配合。

針對李喬如質問他(韓)選前喊出「10年人口增加到500萬」，等於一年要淨成長23萬人？韓國瑜回應說，「為何做不到？」他要議員不要妄自菲薄。民進黨議員鄭光峰詢問「中資買房」及「低價醫療觀光」，鄭擔心陸資炒房，會讓高雄年輕人更買不起房。今天韓主張開放陸資，他質疑，開放陸資2000年內政部就開放了，所以「市長有沒有要開放陸資買房？」。

韓說，「要考量高雄市民的感受，這很重要，如果高雄未來越來越興旺，為甚麼要懷疑？」韓說，內政部早早就規範好了，很清楚。他強調，「兩岸若因高雄貨出去、人進來，經濟蓬勃發展後應要逐步緩慢開放」。鄭議員說：「韓的居住正義，他考量到青年很好，但是盼韓三思」。

民進黨團隨後包括黃文益質詢老青共住、林智鴻質詢路平等政見，黃文益對韓國瑜要成立青年局一事懷疑其可行性，韓僅說，很快會成立青年局，民進黨市議員唱衰「你做不到啦」(台語)。林智鴻說，2018年9月4日，韓提出路平驗收問題，明年(2020年)1月17日能否做到？市議員林志鴻說，全高雄市不能如期路平的話，哪位副市長要下台？韓要回應時，卻被民進黨團中的李喬如轟，「好啦！市長你不要答覆了，除了路平、陸資之外，你其他都做不到啦，自己做不到就賣膨風」。

對於韓選前提興建賭場、賽馬場議題，提出「老青共住」議題，讓獨居老人把屋子讓出來，青年住進去，讓里長來配對，未來政策執行，若未來產生社會問題，市長要如何肯定獨居老人生重病，及年輕人是否有耐心繼續照顧老人？

該市議員還呼籲，勿引狼入室，若考量安全議題，要仿效國外歐美國家，如德國，但要如何做，後果如何，要市長自己思考，迪士尼是否有要繼續做？韓說，他一直在爭取，按品牌分ABCD，議員還認為，「高雄市民不是白老鼠，高雄不是實驗室」。

對於韓國瑜備詢處女秀，網友們紛紛回應「民進黨這些議員真的都不知羞恥嗎？」、「果然是民進黨兩套標準」、「這些問題是花媽20年搞出來的，要怎麼1年做到？」、「五千個洞要人一年搞定？」、「民進黨這些議員真的都不知羞恥嗎？」、「這不是監督，是找麻煩啊！施政都還沒有開始只會吵」、「只要羞辱不給表達」、「一直插話是3小」。

---

相關影音》韓國瑜備詢處女秀 綠狂逼問超震撼

韓國瑜備詢處女秀 綠狂逼問超震撼

---

(中時電子報)