另類「柯韓對決」成形！韓國瑜20日北上輔選陳炳甫

國民黨北市立委候選人陳炳甫（中）17日在國民黨副主席郝龍斌（右）、新黨北市議員潘懷宗（左）陪同下，至士林忠孝新村座談。（張立勳攝）

友善列印
中時

台北市士林、大同立委補選倒數，國民黨候選人陳炳甫17日前往士林忠孝新村拜票，他談到20日高雄市長韓國瑜將北上輔選，恐怕多少會激化「柯粉」出來投票，邀韓站台是兩面刃。

國民黨20日下午3時至5時在百齡國小將舉辦選前唯一一場團結造勢大會，確定韓國瑜、台中市長盧秀燕會北上，至於新北市長侯友宜，因為當天安排地方活動，要視活動結束前趕不趕得上。

陳炳甫說，選舉最後階段，台北市長柯文哲就會出來，營造支持「柯家軍」候選人陳思宇就是支持柯文哲，有別於國民兩黨正規陸軍組織戰，柯民兵很可怕，年輕人可為了1碗拉麵排2鐘頭，「我們這邊哪有可能？」

被問到韓國瑜北上恐激化柯粉，陳炳甫說，多少會，確實是兩面刃，就像韓星來台開演唱會，各粉絲團會較勁人氣。

外界質疑陳思宇在選前2周募款，陳炳甫認為，選舉剩2周還募款，難免會被質疑，但為何要這樣做？目的就是要測人氣，把柯粉拉出來。

陳炳甫今早在國民黨副主席郝龍斌、新黨北市議員潘懷宗陪同下，至忠孝新村座談，不料，當陳炳甫致詞時，一名老婦突然打斷，大罵柯文哲砍掉敬老禮金，甚至揚言買汽油潑市府，批評陳努力不夠，郝龍斌幫腔說「所以我們要加油」，老婦再嗆「沒用啦」，郝趕緊說：「所以你要罵柯文哲，不是罵我們」。

(中時 )

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