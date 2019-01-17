為了將軍百萬美金愛的禮物 6旬單身女匯運費險遭詐

詐騙集團以美國軍官照片，在網路以「假將軍愛的禮物」手法詐騙。（陳淑芬翻攝）

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林女（左1）陷「假將軍愛的禮物」詐騙案，到銀行匯款，所幸，行員及員警及時發現揭發騙局。（陳淑芬翻攝）

60歲單身林姓女子陷「假將軍愛的禮物」詐騙案，在網路認識自稱是美國軍官男子，甜言蜜語展開溫情攻勢，聲稱寄出百萬美金當愛的見面禮，附有軍事重要文件委託保管，退伍後就來台與她相會；貨運公司還通知她繳交新台幣5萬元運費。林女深信不疑到銀行匯款時，銀行及保七員警發現有異，即時揭開這場愛情陷阱。

住在南投的林女1月15日到台灣銀行埔里分行櫃檯辦理匯款，不斷低頭滑手機，引起行員及派駐台銀的保七員警注意關心。被愛情沖昏頭的她答覆：「5萬元匯過去，男友的百萬美金就會寄來台灣！」，行員詢問她把錢匯往土耳其的用途，林女錯愕答覆：「根本不知道錢會匯去那裡？」

林女說，她在臉書認識1位自稱美國支援聯合國派駐中東維和部將軍，他以美國軍官為照片，雙方透過網路交往連繫，他不但體貼溫柔，聲稱深愛著她，還寄1箱百萬美金要當見面禮，附有重要軍事文件要求代管，甚至還說退伍後就來台和她相會，她深受感動。不久，她就接獲1家貨運公司通知，有寄給她的包裹，但須匯款繳交新台幣5萬元運費。

員警及台銀人員向林女分析，這是很典型的「假將軍愛的禮物」詐騙手法，詐騙集團一面假裝美國將軍騙愛，又一邊假裝貨運公司騙錢，分飾兩角、集中火力對她洗腦，只要錢匯出去，就拿不回來。林女得知她的網路戀情竟是一場騙局，雖然錯愕受傷，仍不斷感謝警方及銀行人員即時將她拉回，否則她將掉入愛情陷阱。

(中時 )

太恐怖！晾曬衣服上有腳印 維修… 大園溪海國小陷火海　幸已放學人…

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