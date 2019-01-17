鮮奶也能做泡麵、米漢堡？初鹿牧場跨界「跨很大」

初鹿牧場總經理趙明最擅長「聯名行銷」，預計今年內跟冰品、泡麵、米漢堡、火鍋、飲料、鳳梨酥，甚至嬰童用品業者攜手合作，達到1＋1＞2之效！（攝影／劉馥瑜）

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「創意鬼才」初鹿牧場總經理趙明，最擅長玩聯名行銷，先前在乖乖就曾推出多項特色聯名代表作，成功引發話題！去年9月他轉戰初鹿牧場，積極善用自身優勢及人脈資源，強強聯手讓「1＋1＞2」！他接受本報專訪時透露，初鹿即將與維格餅家、瓜瓜園、雙葉等知名廠商跨界合作，推出初鹿周邊產品，要讓人耳目一新！

趙明透露，初鹿今年內將跟冰品、泡麵、米漢堡、火鍋、飲料、鳳梨酥、餅乾零食，甚至嬰童用品業等異業合作，大幅擴充初鹿周邊產品的多元性，甚至打算進入連鎖早餐、手搖飲料等事業，翻轉消費者對初鹿的刻板印象。

53年次的趙明，創意鬼點子多，先前最膾炙人口的代表作，就是推出與台積電、台亞加油站、桃園機捷、大湖草莓、古坑咖啡、關山農會等多款聯名乖乖，甚至還有米乖乖、素乖乖、乖乖椰子牛乳等創意產品。

他的智慧型手機打開，滿滿都是工作筆記，無論起床或睡前有任何靈感，都會馬上記下來。外人看來他是不折不扣的工作狂，但他卻說「這是我的興趣！」從乖乖總經理時期到現在，每當訪問趙明，談起工作他總是充滿幹勁，話匣子一打開就停不下來。

事實上，電子科系畢業的趙明，做過許多行業，就是沒做過食品業，更與觀光休閒業八竿子打不著，但他卻以「門外漢」之姿，在食品業界打響名號，現在轉戰初鹿，又將掀起怎樣的話題，備受外界期待！

(工商 )

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