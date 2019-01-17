主計長朱澤民掛保證 地方公務年終春節前10天入袋

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年關將近，地方關切年終獎金及績效獎金發放問題，主計長朱澤民表示，年底各縣市政府包括直轄市在內會有1052億元資金可供年關調度，所以地方政府公務人員的年終獎金，跟績效獎金會在春節前10天一定會會入袋。

朱澤民說，對於地方資金需求，根據財政部統計，去年統籌分配稅較預算數增加140多億元，加上一月分本來就可以得到統籌分配稅220億，可使用的統籌分配稅有360億元未來應付年關需求包括發放年終獎金及績效獎金，主計總處另外編擬690億元的資金需求給地方政府，供地方政府調度，所以年底各縣市政府包括直轄市在內會有1052億元資金可供年關調度，主計總處也充分跟地方政府協商，此資金足供地方政府調度，多調度的部分，未來會從統籌分配稅及一般補助款去充抵。

此外，朱澤民也說，對財政較困難的鄉鎮市公所，主計總處也籌編了3.8億元供地方調度，所以地方政府公務人員的年終獎金，跟績效獎金會在春節前10天一定會會入袋。

對於外界關注386億元的歲計賸餘如何用？朱澤民說，是要由各部會編列計畫，經審核後主計總處才根據計畫去編列預算，之後再經行政院會及立法院會審議才能使用。

至於歲計賸餘該不該還債？朱澤民說，預算法說歲計賸餘要轉入下年度並不是轉入下年度已經通過的預算，在帳上，未來要使用要提出預算讓立法院通過，不是下年度就可以馬上使用。以107年度賸餘來說，108年度預算已經通過，所以必須提出另外的預，轉入下年度是指以後可以使用，並不是要轉入108年度預算。至於是不是要還債要考量整體經濟，整個國家私部門儲蓄大於投資，公部門總預算有賸餘，總預算的歲出歲入賸餘是實質賸餘，類似有儲蓄，如何適當使用讓經濟發展，讓弱勢族群獲得利益，這是整個預算編列目標，也要考慮經濟發展和公平面的衡平。

(中時 )

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