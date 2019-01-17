2019年01月17日 15:57 中時電子報 王子瑄 、影音/ 鄭穎樺 、 杜宇喬 、影音/

NCC怒罰中天20萬！李俊毅：高雄選輸別再自捅兩刀

民進黨立委邱議瑩，去年在陳其邁造勢晚會上，被民眾拍到對支持者喊話。究竟話中用字是台語的「嘜」(不要)還是「嘸」(沒有)？引爆論戰。NCC搶先對中天電視開罰20萬元，不只高雄市議員陳美雅、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚砲轟，就連民進黨前副秘書長李俊毅也看不下去，認為NCC決策不宜過度政治化，呼籲「高雄選輸別再自捅兩刀」。

去年11月，邱議瑩在高雄市長候選人陳其邁造勢晚會上，用台語聲情激昂向與會民眾喊話：「晚會還沒有結束，大家(？)離開！」到底話中用字是「嘜」(不要)還是「嘸」(沒有)？因台語發音相近，各角度個人聽覺可能有所差異。但NCC(國家通訊傳播委員會)搶先對中天電視開罰20萬，讓不少民代、學者錯愕質疑。

與邱議瑩同黨的李俊毅，今(17)在政論節目《大政治大爆掛》語重心長表示，NCC的裁決不宜過度政治化，並呼籲，選舉選過就好了、過了就過了，並舉仍在驗票的台北市為例，認為高雄選輸就選輸了，事過境遷歹戲拖棚只會讓民眾觀感不佳，「不要再自捅兩刀」。

各界的談話，足見各界對NCC開罰的譁然。相較日前，中天電視遭惡意抹黑「500塊買斷南部遙控器轉台權」的假新聞，縱然徐國勇已授權秘書徐健麟證實無此事，都不見NCC這般積極，此事卻效率神速，也恐有讓各界直呼差別待遇之嫌，更將重挫執政黨威信。

(中時電子報)