有譜？是否擔任味全龍教練 王建民未否認

2019年01月17日 16:38 旺報 李侑珊

科技部今日舉行「精準科研助攻，再創運動巔峰」記者會，舉重體育選手郭婞淳到場參加。（李侑珊攝）

解散20的味全龍有意願即將重返中華職棒，並傳出頂新集團有意邀約旅美投手王建民擔任教練，王建民今日出席科技部記者會時直說：「我還不知道」，職涯規畫皆仰賴經紀公司安排，目前尚未與經紀公司人員碰面，這項計畫尚不確定。

科技部今日舉行「精準科研助攻，再創運動巔峰」記者會，公布精準運動科學研究專案計畫執行團隊科研成果，記者會邀請王建民、郭婞淳等體壇明星到場參與。

針對頂新集團表態，味全龍將重返中華職棒，教練名單包含張泰山及王建民等人，王建民今日被問及是否有受到邀約，並無否認，指出要先與經紀公司確認後，才能知道後續如何安排，但目前尚未與經紀公司人員碰到面，一切都還是未知數，而目前則是與富邦悍將有合約關係。

而科技部推動「精準運動科學研究專案計畫」，組成8組研究團隊，計畫研究內容涉及運動項目包括：棒球、羽球、桌球、舉重及自行車等，研究團隊集合運動生理、運動心理、運動生物力學、運動醫學、資訊工程、醫學工程、物理治療、電機工程、航太工程及織品服裝等專長領域的研究者，藉由專案計畫執行，期望能協助運動員打造專屬作戰武器，並將落實於產業推動。

科技部也提到，這項專案計畫將以運動科學鏈結運動產業，除能幫助運動員的訓練，進而增加運動賽事的精采度，也能透過科學研究改善運動器材、用具與衣物鞋子幫助運動表現、強化身心恢復與降低運動傷害，甚至結合新科技不斷創造新的運動產品及帶動消費，進而影響全球經濟市場。

對此，王建民從自身棒球經驗來說，透過科技的分析，可以協助棒球投手知道投球動作的正確性，以及那些動作需要改進。

陳良基則說，國內體育選手在某些項目表現已經很頂尖，但透過這項計畫的分析，即以科研的協助，希望能讓運動員提升能力，展現更多表現機會。

(旺報 )