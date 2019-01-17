影》外星人登陸美？91公尺寬巨大冰盤引奇觀

2019年01月17日 16:06 中時電子報 吳映璠

美國緬因州一個小城市維斯布魯克（Westbrook）最近攫住了世界目光，原來是流經該市的普利桑斯考特河（Presumpscot River）一夜之間出現了一個直徑達91公尺的巨型冰盤，居民紛紛跑到河岸觀看，驚呼：「像極了外星飛碟。」

美國緬因州維斯布魯克的巨型冰盤一夕成形。

據「今日美國報」（USA Today）報導，14日一名公司在河岸旁的男子米契爾（Rob Mitchell）無意間看到了這個巨型冰盤，覺得相當驚奇，立刻通報當地市政府，市政府也馬上在臉書上傳冰盤影像。

畫面顯示，這個巨大冰盤直徑約91公尺，切面相當平整，並且緩緩地逆時鐘旋轉。居民紛紛驚呼像極了外星飛碟，也有人認為像月亮。

不管怎麼樣，最樂的大概要屬棲息於河裡的野生鴨子及鳥類，他們現在把冰盤當成現成的冰筏，在上面玩耍。

實際上冰盤成形已不是新鮮事，美國許多州也都曾出現過，只是要長到這麼大，科學家表示的確是少見。

而冰盤究竟是如何成形、以及它為何會自轉？過去一世紀以來，科學家都爭論不休，甚至為了它發布研究報告，一直到2016年，科學界似乎才有了比較一致的共識。

據澳洲科學新聞網站「科學警報」（Science Alert）報導，比利時列日大學（University of Liege）研究團隊2016年發表的學術文章發現，冰盤會自己轉動，似乎是因為冰層下方水流溫度發生變化，進而影響水流密度，最終在冰層下方產生漩渦，而上方的冰盤也因此轉動。

不過這篇報告還是沒有解釋冰盤如何成形，報導認為大概有兩個可能成因，一是河面上的碎冰因河中漩渦而逐漸聚積在一起形成冰盤，二是河面上的斷裂浮冰因溫度變化開始自轉，最後形成冰盤，而在旋轉的過程中，浮冰邊緣因為和岩石、水流不斷碰撞，最終變成切面完整的圓形冰盤。

(中時電子報)

美國緬因州維斯布魯克的冰盤。（圖／路透社）