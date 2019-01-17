手提行李百分百檢驗 網哀嚎：一堆班機要繞外海了

即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業合。（資料照片 陳麒全攝）

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中時電子報
/綜合報導

機場全面防堵非洲豬瘟入境，政府鎖定陸及港澳地區的旅客，隨身行李必須百分百抽檢。16日實施第一天，就有紅眼班機深夜抵達，旅客長途飛行疲憊之餘，還得忍受大排長龍，有人破口飆罵，但也有人力挺。航警說，除了忍受乘客的怒氣，竟也淪落為查豬肉，語氣盡是無奈。網友也熱議，桃機機坪不足，一拖拉庫班機得在外海繞圈了。

由於X光機購置不及，防疫犬也無法近期增加，為免非洲豬瘟疫情燒到台灣，在新閣揆蘇貞昌的強力要求下，目前機場的防疫檢查只能採取最原始的土法煉鋼。根據統計，陸港澳2019冬季班表航班統計入境占比35％，旅客占比36％。也因此，對陸港澳的旅客隨身行李進行百分百抽檢，機場檢疫工作量爆表。

中評社報導，由於手提行李檢查作業，提前在登機閘門口開始，坐在飛機的最後一排，從上海返台的乘客排隊到走出海關，排了將近1小時，有旅客向航警抱怨：「實在沒意思，台灣人回自己的家，也沒有帶什麼東西，還要排隊將近一小時，實在倒楣」。但也有旅客肯定政府作法，只要確保台灣食品安全，把非洲豬瘟阻絕在境外，排隊久一點，也樂意配合。

為達到長官的要求，航警加派更多警力投入。有員警無奈形容，航警從查槍、查毒，淪落到如今「查豬肉」。一位航警透露，負責國境安全的壓力本來就大，現在每個時段要支援30多人，支援防疫檢查，從凌晨的紅眼班機開始上班，還要繼續一整天的正常班機勤務，心力交瘁，還得忍受旅客破口大罵。

網友對蔡政府的防疫作法議論紛紛，「如果持續實施，赴港轉機的意願鐵定是下降的」、「登機口就要手檢的話，原本可以再棄置箱棄置的人呢？」、「如若這樣操作，桃機的機坪不足，大概一拖拉庫會在外海繞圈」。

(中時電子報)

文章來源：陸港澳班機手提行李百分百檢驗 旅客飆罵

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