好市多竟賣過期1年麻辣鍋 衛生局：最重開罰2億

2019年01月17日 16:20 中時電子報 陳儷方

十味觀寄通知給購買過期冷凍麻辣鍋的好市多會員。（圖／翻攝臉書）

太可怕！過期1年了還在賣，好市多販售的十味觀冷凍麻辣鮮鍋內外包裝的到期日不同，效期竟差1年8個月，已有1百多包過期1年的麻辣鍋售出，消費者恐怕已把過期麻辣鍋吃下肚，台北市衛生局說，若查證屬實，最高可開罰2億。

販售過期麻辣鍋，好市多並沒有公告，而是由麻辣鍋業者，寄信給購買該項過期產品的會員，向消費者坦承錯誤，「因包裝操作疏失，導致商品內袋包裝及外盒上的效期有不同的情況產生」，這批過期辣鍋「樣品送至SGS檢驗，確認品質仍符合食品安全衛生標準」。

但吃下肚的消費者超不爽，消費者在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書粉專上，PO出由廠商寄來的「過期通知書」，客服還說「只要有煮滾的狀況下都不會有問題」，但網友說「可是…2017年…還是覺得很恐怖」，於是PO出這張通知書，提醒大家檢查內包裝效期。

吃到過期1年多的麻辣鍋，讓網友崩潰，「是我們吃了好幾鍋下肚的麻辣鍋嗎？」、「差2年有點驚人…是重新包裝被抓包吧」、「靠么 我還買2盒吃了4包」、「原來是日期有問題而下架，難怪前幾天去COSTCO沒看到。今天也收到了通知，但早吃下肚，連包裝也丟了」。

也有會員對好市多的處理方式不滿，「真奇怪，會員購買商品的對象是好市多，應該由好市多具名向會員解釋，怎會由十味觀出面？會員通訊資料給了廠商嗎？好市多似乎躲起來了，不關他的事一樣。」

根據蘋果日報報導，北市衛生局食藥科技正邱雯萍表示將著手調查，並公布結果，若經查證屬實，可依《食安法》第15條開罰6萬至2億元罰鍰；好市多也回應表示，這次商品出包，已將該廠商8個品項全數下架，暫不考慮再販售該廠商的商品，現階段除了請廠商處理退貨事宜之外，賠償問題還在商議中。

(中時電子報)