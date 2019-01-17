防災公園賞花趣！流星迷宮捉迷藏 彩紅花毯超吸睛

2019年01月17日 16:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

賞花不用捨近求遠！今年賞花不用等春天，在新北公園就有超美麗的花毯等著你！新北市政府綠美化環境景觀處利用色彩鮮豔草花灌木，配合公園特色種植在公園入口處。有流星景觀迷宮、彩紅花毯，繽紛色彩讓冬日更溫馨，也讓都市公園變得可愛又活潑。趁著假日，大家不妨與家人朋友一起到新北市公園走走，享受悠閒的一日！

五股區防災體健公園，被花海包圍的夢幻遊樂設施。（新北市景觀處提供）

五股區防災體健公園緊鄰台64快速道路與成泰路3段交叉口，是當地居民平日活動筋骨的好場所，靠近一點看公園內還藏著一座彩虹溜滑梯。

五股區防災體健公園中的流星景觀迷宮，低矮的灌木讓小朋友不怕迷路可以安全遊玩。（新北市景觀處提供）

景觀處以天空元素為發想，搭配彩虹滑梯種植成千上萬株色彩鮮豔的海棠、孔雀草及鼠尾草展現彩虹繽紛色調，型塑活潑幸福氛圍。同時打造一座流星景觀迷宮，利用50公分較為低矮的女貞灌木隔出迷宮通道，在通道上鋪設草皮，穿梭在迷宮中就像踏在舒服的綠絨毯上，讓家長與小朋友都可以安全遊玩。

迷宮中心是一棵整型羅漢松，到達羅漢松就代表順利征服迷宮。（新北市景觀處提供）

林口區一品、東湖、翰林等3處鄰里公園設置有趣的動物意象滑梯、溜索、水幫浦、攀爬架等遊憩設施，景觀處分別於各公園出入口點綴相對應的可愛動物造型小熊、小猴子、大象及河馬的花樣圖騰，利用冬季花卉一串紅、一串紫、情人菊及海棠進行色塊配置，除了提升遊憩設施主題性及可愛程度，除了玩公園，更豐富視覺上的感受。

五股區防災體健公園花海景緻。（新北市景觀處提供）

新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間，為了持續規廣公園無障礙及導入通用設計概念邁進，也巧思運用各式繽紛花卉使公園景觀更為豐富有趣。未來新北市政府亦將持續提供市民更多美好的休憩空間，讓新北市更加樂活宜居。

(中時電子報)