迎新年！星巴克送「紅包」讓你免費喝飲料

星巴克將推出春節應景飲料「栗子紅茶那堤」、「蘋果藍莓紅玉紅茶」，還有多項優惠活動。（圖／業者提供）

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迎接農曆新年到來！星巴克今（17）宣布，將於1月21日～27日，推出「迎接新年好運氣」活動，消費者每日可至數位活動畫面，開啟當日送出的紅包，即可獲得新年專屬優惠，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠，最高可享全品項買一送一，或茶瓦納系列飲料免費喝等眾多好康！

據星巴克介紹，今年「迎接新年好運氣」活動，優惠券內容包括：（1）全品項好友分享：購買兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。（2）限定品項好友分享：購買兩杯容量／口味／冰熱皆一致的特選義式濃縮咖啡系列，其中一杯由星巴克招待。（3）全品項第二杯半價：購買兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。（4）免費茶瓦納系列飲料：點購任一大杯茶瓦納系列飲品，由星巴克招待。

（5）指定飲料品項限定為特選義式濃縮咖啡系列；飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，廠區型門市及車道服務不提供此優惠服務。（6）折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、濾壓壺、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，在農曆春節連假期間，星巴克也將推出「恭喜發財迎新年」活動，活動自2月2日～10日，活動期間單筆結帳滿300元，現場即可抽新春限定優惠乙次，滿元600可抽兩次，以此類推。單店優惠券數量有限，送完為止。

星巴克表示，上述活動該公司保留變更與調整之權利，活動僅限台灣地區，如有變動以星巴克網站公告為準。

因應春節到來，星巴克也將推出2款限定飲料，於1月23日全台門市上市，包括「栗子紅茶那堤」，以吃得到栗子顆粒的栗子糖醬，加上紅茶及蒸奶結合，撒上栗子撒糖與粉紅的乾燥草莓，還有「蘋果藍莓紅玉紅茶」，以蘋果紅茶風味混合藍莓的酸甜與香氣，與帶著肉桂與薄荷香氣的紅玉紅茶完美平衡，有著多層次的優雅風味，兩款春節應景的飲品，邀請顧客溫暖喜迎新年。

(工商 )

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