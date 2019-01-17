前高市警楠梓副分局長炒和旺股認罪獲緩刑

台北地方法院。（本報系資料照片）

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中時

前高雄市警局楠梓分局副分局長黃武璋，被控與前和旺聯合實業公司負責人劉永祥炒股，獲利343萬多元，依違反證交法起訴。法院審理，案經台北地院審理後，黃認罪，被判有期徒刑1年10月，緩刑3年，沒收犯罪所得，並向公庫支付100萬元。本案可上訴。

檢方起訴，黃武璋與通緝中，綽號「PETER」的股市作手陳建霖，在2001年間經友人介紹認識，劉永祥因積欠龐大債務，想炒作和旺股價獲利，2013年3月間起，陸續委託陳建霖數人幫忙操盤拉抬和旺股價。黃武璋與陳建霖雙方約定，由陳出資5分之1、黃出5分之4共同炒股，黃武璋於是向親友集資數錢千萬元後，使用個人證券帳戶為炒股帳戶，獲利343萬3550元。

北院審理時，黃武璋認罪。法官認為黃操縱股價對於投資大眾及交易秩序危害不小，考量偵查中自白、審理中坦認犯行，已見悔意，犯後態度佳，兼衡他操縱股價犯行中所扮演的角色、參與的時間程度、曾任警職後退休等家庭狀況，判決1年10月徒刑，沒收犯罪所得。

因黃武璋沒有前科，且因一時失慮，罹犯刑章，審酌他是退警、家庭生活正常，如入監服刑，對生涯、家庭恐均有嚴重影響，所判之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，得向公庫支付100萬元。

(中時 )

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