台中市虐兒人數全台第3 綠營籲「媽媽市長」施鐵腕

2019年01月17日 16:42 中時 陳世宗

新北市、台南市分別傳出虐兒事件！民進黨團總召李天生17日指出，台中市也發生托嬰中心疑似虐兒案，虐兒人數佔全台第3；呼籲「媽媽市長」施鐵腕！台中市政府表示，市府已啟動過年前關懷訪視工作，有很多高風險家庭都有案可查，希望過年前再做過一遍。

李天生說，依衛福部統計，各縣市受虐兒少人數，前3名依序為新北市543人、高雄市424人，台中市382人，顯示中市虐兒問題嚴峻。中市去年也曾爆發幼兒園、托育中心虐兒事件，在議會引發熱烈討論，要求各幼兒園、托育中心加裝監視設備，未料卻再度傳出疑似虐兒案件。

李天生指出，事件發生後，新北市長、台南市長都公開發言，有效制止事件蔓延！台中市虐兒少人數全台第3，卻不見盧市長站出來說話，市府到底有什麼具體預防措施？有沒有定期稽查，兒少委員會有沒有發揮功能；希望市長說清楚、講明白，並嚇阻虐兒事件繼續發生。

市府表示，市長盧秀燕出席行政院會後說，她會中主動報告，最近家暴跟虐童事件非常多，行政院對此非常重視，蘇院長做很多指示，各部會與各直轄市也踴躍發言，大家都很關心這個議題。中市府已啟動過年前關懷訪視工作，有很多高風險家庭都有案可查，希過年前再做過一遍。

市府強調，近4年兒少保護工作皆獲衛福部評比全國第1，社會局例行風險、貧窮家庭及保護議題關懷訪視與家庭服務，更於年節前加強訪視輔導頻率及建構家庭與社區支持網絡，期許每位兒少都能健康平安過好年。

(中時 )