教育部統合視導 苗縣府成績亮眼

2019年01月17日 16:40 中時 何冠嫻

縣府教育單位與教育部專員分組討論，交流教育工作問題。（何冠嫻攝）

教育部督學吳林輝17日帶領師資藝教司長鄭淵全、課綱審議專辦委員余霖等人抵達苗栗縣政府，進行「107學年度教育部地方教育事務統合視導」，苗栗縣長徐耀昌偕同教育處長徐永鴻等人出席，藉雙向溝通了解地方政府執行政策的情形並予以協助解決問題。

會議中針對「108學年度新課綱規畫作業辦理情形」、「提升學歷品質之規畫與辦理情形」、「校園新世代反毒策略」、「輔導人力運用情形暨輔導工作整合發展」、「新住民子女教育規畫與辦理情形」、「職業試探教育規畫及辦理情形」等6項主題交流會談。

吳林輝表示，透過統合視導，不但了解縣府教育政策的執行，讓中央掌握地方需求，並協助解決問題，將與會人員提出的問題與建議，帶回商討研議，將給與適當幫助與建議，協助苗栗推動教育工作，共同提升學子的學習環境。

苗栗縣政府教育處指出，「創新教育、卓越苗栗」為縣內教育重要願景，107學年度在「全國語文競賽」勇奪8面金牌、「全國中小學客家藝文競賽」榮獲5金9銀5銅，獎牌數躍居全國之冠。

去年縣府也戮力推動閱讀運動，除了9所社區共讀站皆已啟用，致民國中、新南國小更各自榮獲教育部頒發的閱讀磐石獎，推動閱讀風氣有成。徐耀昌也表示，實踐適性揚才，孩子們在學習發展上將順利與未來生活接軌，縣府也將逐步達成卓越教育願景。

(中時 )