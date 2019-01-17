陳情雲林縣府 縣長、副縣長臉書嘛ㄟ通

雲林縣長張麗善（中）宣布民眾陳情可透過臉書留言，小編收集後發布給相關局處副局處長處理。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
雲林縣府17日宣布啟動臉書陳情作法。(周麗蘭攝)

雲林縣長張麗善17日舉行記者會宣布，民眾若有任何陳情與建議，也可用臉書通報，縣長、副縣長、局處首長的fb都可留言，小編彙整交給各相關局處，4小時內回應。

張麗善率各局處副主管於17日舉行記者會宣告，臉書即時通報正式啟動，縣長張麗善臉書及副縣長謝淑亞臉書都可提出問題。

張麗善指出，縣府重視民眾意見與建言，期以更積極、更有效率的為民服務精神推動各項建設，透過專案、跨局處運作模式，提升團隊的競爭力與服務能力。

張麗善表示，現在是網路社群時代，臉書在台灣擁有超過1800萬用戶，可說是最貼近民眾生活的社群軟體，而民眾在政府機關臉書留言建議已是常見的風氣。

她說，她鼓勵同仁秉持「每個局處都是縣長的分身，讓民眾的問題能即時受到重視」的服務理念，從最貼近民眾的陳情管道做起，讓民眾能夠感受到縣府的用心服務。

縣府表示，以後由縣長及副縣長的臉書小編擔任問題蒐集工作，彙整後發布至業務單位副主管群組，透過分責分工機制逐案由各相關負責單位處理後提出回應，由小編於臉書回覆。

對此作法，多數民眾覺得有創意、很貼心；公務員則認為，上班時間內能處理是好的，但不希望下班時間也被干擾。

(中時 )

中央地方如何互動 侯友宜：放下… 2020目標遊客1200萬 蘇揆：特色…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。