陳情雲林縣府 縣長、副縣長臉書嘛ㄟ通

2019年01月17日 16:41 中時 周麗蘭

雲林縣府17日宣布啟動臉書陳情作法。(周麗蘭攝)

雲林縣長張麗善17日舉行記者會宣布，民眾若有任何陳情與建議，也可用臉書通報，縣長、副縣長、局處首長的fb都可留言，小編彙整交給各相關局處，4小時內回應。

張麗善率各局處副主管於17日舉行記者會宣告，臉書即時通報正式啟動，縣長張麗善臉書及副縣長謝淑亞臉書都可提出問題。

張麗善指出，縣府重視民眾意見與建言，期以更積極、更有效率的為民服務精神推動各項建設，透過專案、跨局處運作模式，提升團隊的競爭力與服務能力。

張麗善表示，現在是網路社群時代，臉書在台灣擁有超過1800萬用戶，可說是最貼近民眾生活的社群軟體，而民眾在政府機關臉書留言建議已是常見的風氣。

她說，她鼓勵同仁秉持「每個局處都是縣長的分身，讓民眾的問題能即時受到重視」的服務理念，從最貼近民眾的陳情管道做起，讓民眾能夠感受到縣府的用心服務。

縣府表示，以後由縣長及副縣長的臉書小編擔任問題蒐集工作，彙整後發布至業務單位副主管群組，透過分責分工機制逐案由各相關負責單位處理後提出回應，由小編於臉書回覆。

對此作法，多數民眾覺得有創意、很貼心；公務員則認為，上班時間內能處理是好的，但不希望下班時間也被干擾。

(中時 )