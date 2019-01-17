建功國小拆校舍 重建安全學習環境

2019年01月17日 16:42 中時 何冠嫻

建功國小拆除重建工程17日動工，預計明年5月完工。（何冠嫻攝）

苗栗市建功國小自1896年創立至今已有122年歷史，為縣內歷史最悠久的學校，其中靠近中正路與建功街2棟呈「L」型校舍，使用時間長達60年，耐震度不足，師生在老舊教室上課安全堪慮，因此縣府向中央申請校舍拆除經費，將以9405萬元重建，預計明年5月底完工。

靠近中正路與建功街2棟呈「L」型的校舍於1958年前興建，遠超過建物使用年限，2016年更經耐震能力詳細評估後，耐震係數僅0.43，遠低於標準值1，隱藏高危險性，學生、教師的生命安全堪憂。

縣府向中央爭取經費，將以9405萬元重建，規畫10間國小部教室、10間幼兒園教室、8間廁所、8座樓梯、並在地下室設置5間防空避難室兼舞蹈教室，整棟大樓將以「大鵬展翅、百年樹人」為概念設計，並規畫客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板、藍衫花布的客家文化語彙及大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌。

17日苗栗縣長徐耀昌帶領立法委員徐志榮、教育處長徐永鴻、工務處長趙清榮等人，焚香祝禱並持鏟動土，新大樓預計於明年5月底前完工。徐耀昌表示，重建工程將打造安全、便捷且動線順暢的全新學習環境。他說明，工程進行恐造成學生上、下課不便，還盼家長諒解。

(中時 )