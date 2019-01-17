2020目標遊客1200萬 蘇揆：特色若都一樣 人不會來

2019年01月17日 16:52 中時 張理國

行政院今天聽取交通部「我國觀光發展策略報告」報告，交通部表示，預定2020年觀光客來台目標是1200萬人次，今年則是1150萬人次；行政院長蘇貞昌則提醒，如果每個地方特色都一樣，遊客不會再來；用殺雞取卵的方式，也會讓旅客印象不好，各地如有各種特色，希望這些政策都能兼顧到。

交通部在報告中指出，推動「觀光2020：台灣永續觀光發展方案」，以「開拓多元市場」策略，與各部會通力合作，積極引客來台，於去年再創歷史新頁，來台旅客突破1100萬人次，達成預定目標，值得肯定。而未來2020年的目標，則是來台觀光客達到1200萬人次，今年則是1150萬人次，並希望國民旅遊達1.9億旅次、觀光收入新台幣8215億元為目標努力。

在「開拓多元市場」方面，交通部表示，將鎖定重點十國(日、韓、星、馬、菲、越、泰、印度、印尼及澳洲)擴大行銷費用，持續協調外交部推動簡化來台簽證措施、推動大馬穆斯林(ＭＭＴ)計畫、越南胡志明辦事處，加速開拓南向市場，擴大陸客來台自由行，創新宣傳手法、貼近地方需要。以城市行銷帶動國際交流，並加強與地方政府合作，擴大優惠措施及宣傳力道。

交通部表示，在「活絡國民旅遊」策略上，觀光局也配合國發會因應2019總體經濟變動所推動的擴大內需策略，透過鼓勵國內旅遊、辦理大型活動等方式，來刺激消費、提振內需。尤其，近期推動「擴大國旅暖冬遊方案」，反應良好，讓民眾很有感、非常接地氣，帶動平日及青年與銀髮族的國旅市場，在執行補助上也已考量便民，能達到鼓勵國人留在國內旅遊的效果。另外配合行政院2019年地方創生元年，啟動小鎮漫遊年行銷推廣計畫，是引導地方發展、品質提升的催化劑，請交通部整合跨部會資源，並與地方政府合作、接地氣，引客至各縣市的經典小鎮、客庄小鎮及國際慢城，鼓勵青年創業、發展在地體驗、在地遊程，不只能振興地方經濟，更能讓台灣的在地能量、多元價值能被看見。

另外在「輔導產業轉型」上，交通部因應旅遊趨勢轉變，農創、部落文化體驗及推廣社區營造等新興旅遊體驗模式逐漸興起，協助青創業者推動在地旅遊及研議修訂旅行業法，共同推廣地方創生概念，提升產業競爭力。同時，參考實務及國際制度，檢討修正星級旅館評鑑制度，研議「五星＋」評鑑標準、經國際旅館評鑑系統評鑑之同星等採認制等，引導產業與時俱進，提升服務水準。另將研擬旅宿業診斷輔導計畫，透過專業輔導團隊診斷旅宿業經營體質，提供旅館改善之具體建議，協助業者提升旅館整體服務品質。

交通部表示，因應全球創新科技、共享經濟及青年創業的發展趨勢，旅遊趨勢轉變，各項觀光政策的規劃及執行均須與時俱進，接軌國際，才能掌握商機。未來將持續與觀光產業密切、妥善溝通，聆聽各界的聲音，尋求最適方案，以開創新興商機。

賴揆在裁示時說，現在世界是全球化的時代，如何吸引遊客，仰賴地方特色，在城市競爭的時代，如果有特色，會讓遊客喜歡去，且一去再去，周邊國家的成功不一一列舉。隨交通與旅遊方式，團客、背包客的消費方式不同，觀光型態也必須與時俱進。觀光牽涉到行政院相關各部會，國家法令與政策也必須與時俱進，地方政府對各地特色最瞭解，地方首長都有各方面的見解，地方特色如何凸顯，中央應給予幫忙，如果每個地方特色都一樣，遊客不會再來；用殺雞取卵的方式，也會讓旅客印象不好，各地如有各種特色，希望這些政策都能兼顧到。

(中時 )