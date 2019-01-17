林心如曝霍建華對「小情人」有求必應 讓她好吃醋！

2019年01月17日 16:37 中時 洪秀瑛

林心如今出席冷氣品牌代言記者會，低胸雪白褲裝，霸氣十足。對於大陸名嘴在微博上亂爆料她與老公霍建華「未婚同居」，本月初勝訴，對方判賠10萬人民幣，她提到必須維護自己名譽，所以才「硬起來」：「否則有一個就會有兩個，對損害名譽的事情要有所作為，現在網路上有很多任意發言是不負責任的，更有很多鍵盤俠為批評而批評，對於造謠抹黑，律師都會處理。」

林心如（中）今出席代言活動。（富士通提供）

林心如因健康形象受喜愛，代言不斷，最希望有汽車代言上門，自嘲現在是「司機小林」，每天接送2歲的女兒小海豚到處上啟蒙課程，包括音樂律動、英文、美術繪畫等，甚至自豪把女兒養得白胖大隻，女兒體重13公斤、90幾公分，幾乎比同齡小孩大一號，帶出門都被以為是3歲小孩，她也開始幫女兒尋找適合的幼兒園。

她滿口媽媽經，透露女兒很會說話，最常跟爸媽撒嬌「拜託啦」，平常她軟硬兼施，但霍建華就不一樣，虧老公：「他根本拿女兒沒輒，通常都會『好好好』。」每天哄睡前，女兒要跟她聊天20分鐘還不肯入睡，於是跟女兒比賽「誰先睡著」，通常她先睡著，女兒還不累。

林心如在現場也分享，霍建華會要她幫忙捕捉父女間互動畫面，一家三口生活幸福，想再添寶寶？她說：「目前沒有認真考慮這個問題，先把女兒帶好，再看看。」最近肉圓未加辣家暴事件鬧得沸沸揚揚，身為人母的她看到後也很心痛，只敢看新聞標題，「小孩是無辜的，生下來就要好好養他、愛他」，也覺得自己幸運、遇到好的保母，且家中有監視器可監看。

被問到今年農曆年的計畫，林心如表示全家會在台灣過年，因為出門會人擠人很麻煩，打算待在家裡做個一、兩道菜，女兒對她廚藝賞臉？她尷尬說，「她在美國玩時吃過我做的蛋餅，一口就吐掉了，可能太硬了」。她4月將前往馬來西亞拍戲，打算偶爾可以把女兒接到當地共享天倫之樂。

(中時 )