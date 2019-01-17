自學成就公益學童達陣 獲善款捐購書箱

2019年01月17日 16:43 中時 許素惠

雲林縣大埤鄉仁和國小小朋友為了做善事，努力自主學習獲數點，累積後贊助單位提供善款供自由運用。（許素惠攝）

雲林縣大埤鄉仁和國小小朋友為了做善事，努力自主學習獲數點，累積後贊助單位提供善款供自由運用，小朋友成功達陣，累積了3萬點獲得3萬元贊助，孩子共同決定捐給推動愛的書庫的單位購買書箱。（許素惠攝）

另類結業式！雲林大埤鄉仁和國小自學成就公益，學生透過自主學習累積點數，台灣三星公司據以贊助善款，孩子達成3萬點目標，今日把善款捐給台灣閱讀文化基金會購置愛的書庫書箱，讓夢想更久遠，也為結業式畫下真善美的句點。

台灣三星電子公司為該校建置一間智慧教室，並支持「智慧寶可夢之人間真善美」公益計畫，鼓勵學生自學，並透過公益的具體行動，感受實踐為社會帶來的正向力量。

校長洪千惠指出，老師規畫了語文成語佳句背誦、短文寫作、英語單字背誦、基礎會話、朗讀繪本、數學等學習任務，鼓勵學生課餘持續自學，當自主學習護照點數累積到一定程度經老師認證，就能獲1張貼紙貼在「貓頭鷹撲滿」看板上。

全校53學生各自努力，共同達成3萬點目標，獲捐3萬元，並公開討論與投票，最後決定捐給台灣閱讀基金會購買書箱，昨日透過視訊捐贈，基金會副執行長李曉雯強調，每個孩子都是未來改變世界的希望，仁和小朋友以自學成就公益，展現出人間真善美。

(中時 )