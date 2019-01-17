大新竹共好！縣市18日洽談3大合作方向

2019年01月17日 16:42 中時 陳育賢

新竹縣、市長楊文科與林智堅18日將展開「大新竹共好」會談，針對交通、民生用水與土地活化3大方向洽談合作治理辦法。（陳育賢翻攝）

新竹縣市為共同生活圈，不論工作、教育、生活需求上彼此緊密連結，為了大新竹地區發展能跨域合作，新竹縣、市長楊文科與林智堅18日將展開「大新竹共好」會談，針對交通、民生用水與土地活化3大方向洽談合作治理辦法。

市府指出，新竹縣市民眾由於就業、居住、教育等需求上，處於同1個生活圈，彼此間往來頻繁，跨區域的交通整合為合作首要關鍵，其中「改善園區交通」為新竹縣市民眾最關心議題。

而林智堅上任以來，透過「交通123政策」打通瓶頸、新設道路紓解園區交通，持續推動的經國橋智慧交控系統，也將有效提高竹北往返園區車流紓解，強化頭前溪兩岸尖峰時段車流疏導。

此外，備受關注的「大新竹輕軌路網」預計串聯新竹火車站、竹科園區、竹北生活圈、高鐵新竹站4大生活圈，可行性研究也正進行中，他與楊文科未來將就路線、站點選擇充分討論，打破縣市藩籬，串接起大新竹地區的交通人口，提供更有效率的大眾運輸服務。

在民生議題方面，縣市同樣關心民生用水水質問題，未來縣市相關單位將加強彼此聯繫，並在業務上相互協助，新竹市府也將提出兩大合作方向，包括針對工業區高汙染廠商朝向廢水全量回收零排放改善，而竹東水資源回收中心的放流水則應以專管移至飲用水取水口下游排放，共同改善頭前溪水質。

此外，新竹市也將與新竹縣共同在活化土地利用上充分合作，目前新竹市定古蹟新竹神社為縣有土地，市府希望縣府能無償撥用，新竹市將活化古蹟再利用，盼能獲縣府協助。

(中時 )