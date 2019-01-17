嘉義市警一分局偵查隊長邱國揚上任 心理常說4個字

嘉義市警一分局新任偵查隊長邱國揚上任。（廖素慧攝）

友善列印
中時

嘉義市警一分局新任偵查隊長邱國揚17日上任，從警30多年，回嘉義服務21年，歷任各派出所所長、屢辦重大刑案，近幾年當刑大科偵隊長，積極讓自己及同仁「科技辦案升級」，他的心裡銘刻著「我是警察」4個字，以當人民保母為榮耀。

嘉義市警察局第一分局偵查隊長柯坤旺16日退休，警局宣布人事異動，由刑警大隊科技犯罪偵查隊長邱國揚接任，邱國揚17日完成報到手續，進駐一分局偵查隊長辦公室。

邱國揚1989年警校畢業，派保四總隊服務，表現優異保送警官學校（現警察大學）60期國境系，1995年畢業後派基隆港警所巡官，1998年起回嘉義任職保安組、長榮、興中、竹園、北鎮、興安、八掌等派出所所長。

5年級生邱國揚辦案思慮縝密，洞察蛛絲馬跡，2年前首任科偵隊長職務，努力提升科技知能、設備運用於刑案，前竹崎鄉長王焜弘買凶殺警案、興華中學對面超商強盜案、棒球場停車場搶案等社會矚目案件，他參與破案的重要工作。

5年前有天他休假回家陪父親吃飯，鄰人被詐騙車手騙走80萬元，他聞訊狂奔出門追查，騎機車載鄰人沿路認人緝拿嫌犯，最後逮人並追回80萬，獲表揚為「忠勇楷模」。

邱國揚說，民眾需要幫助時，警察就在身邊，及時提供協助，他以當警察為榮，時時刻刻不忘記「我是警察」。

(中時 )

自學成就公益學童達陣 獲善款捐… 職棒「黑象」案 逃亡4年多前台南…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。