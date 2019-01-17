嘉義市警一分局偵查隊長邱國揚上任 心理常說4個字

2019年01月17日 16:46 中時 廖素慧

嘉義市警一分局新任偵查隊長邱國揚17日上任，從警30多年，回嘉義服務21年，歷任各派出所所長、屢辦重大刑案，近幾年當刑大科偵隊長，積極讓自己及同仁「科技辦案升級」，他的心裡銘刻著「我是警察」4個字，以當人民保母為榮耀。

嘉義市警察局第一分局偵查隊長柯坤旺16日退休，警局宣布人事異動，由刑警大隊科技犯罪偵查隊長邱國揚接任，邱國揚17日完成報到手續，進駐一分局偵查隊長辦公室。

邱國揚1989年警校畢業，派保四總隊服務，表現優異保送警官學校（現警察大學）60期國境系，1995年畢業後派基隆港警所巡官，1998年起回嘉義任職保安組、長榮、興中、竹園、北鎮、興安、八掌等派出所所長。

5年級生邱國揚辦案思慮縝密，洞察蛛絲馬跡，2年前首任科偵隊長職務，努力提升科技知能、設備運用於刑案，前竹崎鄉長王焜弘買凶殺警案、興華中學對面超商強盜案、棒球場停車場搶案等社會矚目案件，他參與破案的重要工作。

5年前有天他休假回家陪父親吃飯，鄰人被詐騙車手騙走80萬元，他聞訊狂奔出門追查，騎機車載鄰人沿路認人緝拿嫌犯，最後逮人並追回80萬，獲表揚為「忠勇楷模」。

邱國揚說，民眾需要幫助時，警察就在身邊，及時提供協助，他以當警察為榮，時時刻刻不忘記「我是警察」。

(中時 )