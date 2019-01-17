玉山初雪遲到破紀錄！70年來最晚

玉山未下雪，但出現霧淞。圖為17日清晨，玉山風口鐵鍊區霧淞結冰情形。（玉山國家公園管理處提供）

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玉山北峰低溫，植被上結滿霧淞。（中央氣象局、玉山國家公園管理處提供）

創建於1942年的玉山氣象站，70多年來觀測史，各冬季最晚來的初雪出現在2008年1月17日，其次為2017年1月16日；近日大陸冷氣團及華南雲雨區東移帶來低溫與水氣，原被認為有機會飄下雪花，但截至17日傍晚仍只見霧淞未降雪，初雪遲到的紀錄，確定將被刷新！

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山北峰與玉山風口，17日清晨氣溫確實都在冰點以下，但是溼度不夠，現場只有霧淞結冰現象，並無下雪。

林文和指出，16日晚間住宿排雲山莊的山友共12人，其中10人在17日清晨4點左右出發登主峰，但6點左右在玉山風口柵欄處發現地上結冰實在太過溼滑，全員撤退並未登頂，9點安全返回山莊；玉管處將持續關注天氣狀況並加強登山安全宣導。

玉山氣象站數據顯示，玉山北峰16日降雨1毫米、17日凌晨2點再降0.5毫米，清晨8點起又陸續下了幾波，截至傍晚4點，累積雨量4毫米；其間雖數度出現攝氏零度以下低溫，但湊巧每次有雨時，氣溫都回升在攝氏零度到2度之間，氣溫降回冰點時雨又停了，終究未成雪。

依據中央氣象局資料統計，玉山初雪平均落在12月1日，從11月8日到12月23日下第1場雪，都被視為正常範圍。由於之前1月17日的「最晚初雪」，飄雪花是發生在當日清晨，因此不管17日晚間是否下雪，都已確定玉山初雪遲到紀錄將被翻新。

(中時 )

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