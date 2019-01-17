中職》你愛棒球嗎？聯盟招考工讀生囉

中華職棒招考工讀生。（中職提供）

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中時電子報
/綜合報導

想從事職棒相關的工作嗎？現在就是你的大好機會！中華職棒一年一度的工讀生徵選來了，第一場甄試會將在1月19日（星期六）於桃園國際棒球場；第二場則訂於1月26日（星期六）在中華職業棒球大聯盟舉行，甄選時間皆為上午10點至12點、下午1點至6點。

本次甄試會由各球團委由中華職棒辦理，應試者只須攜帶「身分證影本」、近期兩吋大頭照「兩張」，考試方式採隨到隨考、口試，考試內容為職棒比賽與球場服務相關知識及應注意事項，只要年滿16歲以上就可參加。本次將招收場地工讀生（僅限桃園）、球場服務員（各地球場皆可申請報名）數名，歡迎對棒球有興趣、想參與球場服務的球迷，一同加入中華職棒行列！

甄試會詳細資訊：

甄選日期、地點:

108年1月19日(星期六)桃園國際棒球場(桃園市中壢區領航北路一段1號)

108年1月26日(星期六)中華職業棒球大聯盟(台北市松山區八德路三段32號2樓）

甄選時間:上午10:00至12:00、下午13:00至18:00

甄選地點: 1/19桃園國際棒球場、1/26中華職業棒球大聯盟

連絡電話 (02)2577-6992轉510、139、142。

聯絡人:賽務部:楊士霈、姜振哲、鮮夢庭。

考試方式:隨到隨考、採口試方式。

考試內容:職業棒球比賽與球場服務相關知識及所應注意事項。

報名資格:年滿16歲以上，認真負責、積極進取。

注意事項:

應試者請務必攜帶「身分證影本」、近期兩吋大頭照「兩張」。

應徵各地服務人員皆可擇一場次報名參加。

招考類別:

場地工讀生數名(僅限桃園)

工作時間:賽前四小時至比賽結束後約一小時止。

工作內容:賽前準備、場地整理、賽中擔任球僮工作。

球場服務員數名(各地球場皆可申請報名)

工作時間:賽前兩小時至比賽結束後約一小時止。

工作內容:球迷服務、引導帶位、球場各出入口管制。

錄取公布:於民國108年2月上旬，在中華職棒大聯盟網站公告錄取名單。

錄取通知:將以電話通知錄取人員後續教育訓練事宜，未錄取者將不另行通知。

(中時電子報)

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