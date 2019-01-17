職棒「黑象」案 逃亡4年多前台南縣議長吳健保菲國落網

涉職棒「黑象」假球案逃亡4年多，前台南縣議長吳健保在菲落網。（本報系資料照）

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中時

前台南縣議長吳健保，2014年因恐嚇罪被判刑3年2月定讞，吳卻在發監前夕潛逃海外，刑事局接獲情資指吳藏匿在菲律賓，經駐菲聯絡官與菲國警方合作，監控3個多月後，16日下午在蘇比克灣一處別墅內將吳逮捕到案，刑事局目前已與菲國移民局洽談遣返事宜。

前台南縣議長吳健保因職棒「黑象事件」假球案，被判刑3年2月定讞，2014年新北地檢署囑託台南地檢署代執行找人，吳卻有如人間蒸發，不知去向，新北地檢署發布通緝吳健保，通緝時效到民國122年5月13日為止，約19年。

前台南縣議長吳健保，5年前在台南地檢署代新北地檢署發監執行時落跑到海外，南檢最後以傳喚、拘提未到案作收，刑事局多年來一直不放棄追緝，17日傳出吳健保在菲律賓蘇比克灣別墅內落網。南檢表示，此案由5年前對吳發布通緝的新北地檢署處理人犯歸案與發監事宜。

台灣在5年前爆發的職棒簽賭案重創棒球圈，在檢警偵辦下，吳健保涉及兩條詐欺罪遭各判處3年2個月及2年3個月有期徒刑，當時由新北檢交由南檢代為發監執行。

吳健保卻不願到案服刑，趁隙潛逃往菲律賓，南檢屢傳不到，最後以拘提不到作收。這5年來，傳聞他躲藏在蘇比克灣，與朋友投資賭場，偶爾會大方招待拜訪他的台灣友人，絲毫不避諱他的行蹤，但都未獲警方公開證實。

吳健保的兒子吳宇寰則兩度參選台南市議員，第一次高票落選，去年底再度挑戰，終於當選。

台南在地警員指出，刑事局早在3年前就曾祕密發動一次跨海逮捕行動，最後在菲律賓仕紳阻撓下，以失敗作收。這次捲土重來，才一舉成擒。

台南地檢署表示，此案由新北檢在5年前發布通緝，刑事局抓到吳，會送往新北檢處理歸案與發監事宜。

(中時 )

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