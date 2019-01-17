楊謹華腰纏毛巾演老母 宋芸樺喊媽有障礙

2019年01月17日 16:57 時報周刊 張毓琪

福斯原創影集《愛的廣義相對論》，其中作品《明晚‧空中見》今日在陽明山舉辦媒體探班，導演孫啟明率主要演員楊謹華、宋芸樺、許時豪與媒體見面。楊謹華婚後仍忘情在喜愛的演員工作，並期盼再突破，這次在《明晚‧空中見》挑戰從28歲演到56歲，與宋芸樺演母女，兩人互動自然，劇中不少情緒爭執戲，蹦出精彩火花。

楊謹華新婚一個多月，工作行程滿檔，主演《明晚‧空中見》的同時也客串電影，一度忙到半夜回家補眠一小時又即刻出門拍戲。這次要挑戰跨年齡的表演，她認為現代人都不顯老，在為56歲狀態定裝時，總覺得哪裡不夠完美，楊謹華便突發奇想，在自己腹部多塞了一條毛巾，「到了中年，感覺要多一些脂肪來保護身體」，以符合角色的經歷與樣貌，演出40歲狀態時，她乾脆不上妝，享受著難得的輕鬆自然。

提到與楊謹華的合作，宋芸樺笑說，「因為謹華姐皮膚太好了，一直喊不出媽媽，想著要喊媽媽，見了面只能講出『妳好』，後來一進戲劇拍攝狀態就克服了。」現場兩人對戲也蹦出火花，「我們會一起討論，交流一下想法，這部分我還滿珍惜的，兩個人一起把戲呈現最好。」因為劇中情緒都頗重，在片場大家都很認真投入，她們一上戲，母女互動超自然，也不需要培養默契，楊謹華說：「如果時間許可，我滿希望可以住在一起生活，感覺會很特別，但因為時間不許可，只好用以前的經驗放在角色當中。但我們之間的化學反應，感覺滿舒服的。」

楊謹華劇中因為情感狀態，覺得所有男人都不好於是處處限制女兒，不過才剛新婚的她也趕緊強調：「是戲裡面喔，現實中我很幸福的。」被問新婚生活有何改變，她笑說：「沒有太大改變，剛登記完一兩天的時候，對於稱呼會不好意思，但是是開心的，畢竟楊小姐被叫了這麼多年，或是人家說『妳先生』這三字的時候，我會愣住一下。」

劇中角色有個28歲的孩子，被問到現實有想要當母親的想法嗎？楊謹華笑答：「一直都有啊，我滿喜歡小孩子！」至於自己會是怎樣的媽媽，她覺得自己不會過度保護小孩，畢竟人總是要經歷受傷才能有所成長，「重要的是有保護小孩子的觀念，但不能過度保護，這是為人父母的功課，希望未來這部分我也能修得很好的功課。」

劇中母女爭執戲頗多，現實生活中，楊謹華則是越大越能感受到媽媽的想法，她承認會因為食物不一次吃完，而被媽媽唸。宋芸樺則真的頗有劇中感受，「媽媽覺得妳都走過了某一條路，怎麼還想再經歷一次？我會跟戲裡面的女兒一樣叛逆，還是認為這是自己要走的，自己負責。」許時豪則曾經趕路開車，媽媽在家中莫名收到一連串罰單而責罵他，但他也自省：「太危險了，是應該被罵。」

《明晚‧空中見》有穿越時空的橋段，楊謹華劇中透過聽廣播音樂及撥打Callin來紓壓。1991年某個晚上，楊謹華飾演的宜君一如繼往播著Callin電話，沒想到是陌生的節目主持人接起；主持人也赫然發覺，Callin進來的聽眾竟然是已過世一年多的母親，這位主持人正是宋芸樺飾演的維娜，而她的時序卻在2019年。

宋芸樺、許時豪為了角色，先去了廣播電台實習，宋芸樺滿喜歡做廣播的感覺，但比想像中難一些，她說：「我覺得我還算上手，操作機器不複雜，最難的是，Live要抓時間，什麼時間要進歌，也有固定時間要做廣告，必須要在有限時間內把話說完。」她現在聽著專業主持人的廣播，都會興生感嘆「主持人講話的Timing真好！」

宋芸樺和許時豪是第二次合作，曾在《等一個人咖啡》演彼此的死對頭，這次在《明晚‧空中見》變成最親近的好友，經過拍戲相處，許時豪大讚宋芸樺：「覺得芸樺是位用功的演員，私下則是體貼又大方的人。」像是宋芸樺主動分享講述廣播工作的電影給許時豪，兩人一起做演員功課，許時豪說：「她看片量還滿大的，滿厲害的。」宋芸樺也說，自己前段時間看了很多電影，短短一個月內看了80至100部片，讓大家都驚嘆不已。

(時報周刊)