激發無限想像！ 陽明貨櫃展熱鬧登場

2019年01月17日 17:36 中時 張穎齊

財團法人陽明海運文化基金會主辦的「貨櫃展THINKBIG」，即日起至明年12月13日在陽明海洋文化藝術館第一展覽室登場，藉由貨櫃的各種介紹與遊戲，激發出大小朋友對貨櫃的無限想像。（張穎齊攝）

財團法人陽明海運文化基金會主辦的「貨櫃展THINKBIG」今（17）日在陽明海洋文化藝術館盛大開幕，展開為期近2年的活動，邀請民眾認識貨櫃、「賞玩」貨櫃，了解貨櫃的歷史及未來發展，並由日本知名平面設計師中村至男操刀設計主視覺「THINKBIG」，讓大小朋友可以徜徉在貨櫃的異想世界中。

「貨櫃展THINKBIG」分為10個展區，包括介紹貨櫃的歷史、種類、卡榫、外觀、「身分證」代碼、運送流程、聲音等，以及體驗貨櫃船平衡的祕密，並動手DIY組裝貨櫃，最後欣賞8位新生代藝術家用未來視角所創作出來的2040年未來貨櫃。讓民眾認識這個影響世界運輸的鐵盒子，是如何改變世界、改變生活。

另外，陽明海運文化基金會也邀請到在2016年創下11萬觀展人次的「單位展」設計師中村至男，操刀設計主視覺「THINKBIG」，透過主視覺來表達出貨櫃與生活間的密切關係，不僅詮釋運載、重組、拆解貨櫃的趣味，也希望從小朋友的角度，發想出貨櫃未來的無限可能。

「希望大家打破對貨櫃生硬的印象！」中村至男表示，他在日本東京港看到貨櫃時，便對貨櫃產生很大興趣，認為貨櫃與人的生活息息相關，應拋開它只是「運輸物品的冰冷鐵盒子」這種印象，可以加入觀光休閒、人文創作等元素，透過設計展，達到寓教於樂。

陽明海運文化基金會執行長林宜正表示，貨櫃是全球化時代不可或缺的貿易載具，雖然大家知道貨櫃是什麼，但事實上貨櫃內還有許多看不到的「元素」，而這次設計展就是要揭開貨櫃的祕密，將知性與感性作為結合，並透過說故事的方式來和參訪者互動，讓大家了解原來貨櫃可以既有趣又好玩。

「貨櫃展THINKBIG」展出日期自即日起至明年12月13日，凡購買展覽門票，會贈送2項「貨櫃紙盒」及「貨櫃船皮雕」DIY體驗活動，展覽期間也會在文化館廣場設置「創意貨櫃屋」，提供滿檔的精彩活動。

(中時 )