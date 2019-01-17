澳網》謝淑薇單日兩戰全勝 32強碰美網冠軍

2019年01月17日 17:15 中時電子報 黃邱倫

台灣女網一姊謝淑薇，上午先在澳網單打次輪輕鬆晉級，短暫休息之後再次提拍上陣，與美國選手斯皮爾絲(Abigail Spears)搭檔，並且名列賽會第8種子，經過84分拚殺後，女雙首輪6比3、6比4勝出，預計明天上午將在32強賽將迎戰中國大陸好手張帥／澳洲選手史托瑟（Samantha Stosur)。

謝淑薇賽後將毛巾丟給場邊拿著國旗幫她加油的台灣球迷。(美聯社)

謝淑薇雖在上午經過單打賽考驗，但絲毫沒有影響到她的體力，下午雙打賽還是生龍活虎般的與斯皮爾絲聯手一上來就破了美國選手珮拉(Bernarda Pera)／瑞典皮德森(Rebecca Peterson)，取得3比0優勢，雖然被回破，但台美組合隨即把握住機會再次破發，6比3拿下首盤勝利。

次盤，前6局雙方戰成3比3平手，關鍵第7局謝淑薇與斯皮爾絲在浪費3個破發點機會之後，總算打破僵局成功破發，取得4比3優勢，佩拉和皮德森想要力挽狂瀾，但最終還是4比6俯首稱臣。

去年美網冠軍大坂直美將在32強賽與謝淑薇對決。(美聯社)

謝淑薇今日單雙打都獲勝，單打順利闖進第三輪，去年美網冠軍、日本名將大坂直美以6比2、6比4擊敗斯洛維尼亞選手齊丹塞珂，兩人將在32強碰頭，此役對謝淑薇而言無疑是本屆最大考驗，如能闖過此關卡，就有機會拚進8強。

(中時電子報)