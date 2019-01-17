棉花一現！嫦娥4號的棉花芽已凍死

2019年01月17日 17:29 中時電子報 江飛宇

兩天前，成功登陸月球背面的大陸探月車嫦娥4號上的生態罐傳出好消息，裡頭的棉花種子發芽了，成為月球上的唯一生機，然而生命非常短暫又脆弱，這株棉花芽已經凍死，月球再次成為一個沒有生命的世界。

太空網(space.com)報導，嫦娥四號探月車有一個生物實驗罐，它大約2.6公斤，裡頭裝著棉花籽、馬鈴薯、油菜籽和擬南芥 植物的種子，有一些泥土，還有果蠅卵和酵母，如果按照理論，可能成為自給自足的微型生態圈。這項實驗是評估植物和動物在球環境中如何生長和發育，月球表面是個嚴苛的地方，重力低、高輻射和極端溫度波動。據大陸媒體報導，棉花種子在2天前發芽，成為有史以來第一批在另一個星球發芽的植物。不過大陸太空官員沒有說過其他物種的表現如何。

然而隨著月背的晚上來臨，使用太陽能板供電的嫦娥4號也就失去電力，而這個生態罐沒有電池供電的加熱器，因此將會降溫到零下170度，棉花芽與其他生物都會被凍死。不過官方的說法很輕描淡寫，主持該實驗的重慶大學劉漢龍教授僅說「生態罐在運作212.75小時之後，結束了實驗。」

我們不清楚這場短暫的生態實驗是否就是當初的運作計畫，假如原本的實驗就是短暫性質，似乎沒有必要設計的那麼精巧，種子只要一些棉花和水就能成長，為何還有果蠅負責授粉、酵母負責腐質，以及泥土做為生長環境?著實有些小題大作。或許橫向聯繫有些問題，負責生態罐的團隊以為這項實驗是長期的，然而太空船與登陸車設計團隊並不重視生態罐，也就沒有安裝可以維持14地球天的蓄電池，好熬過漫長的月球晚間。

新華社報導，生態罐實驗是2015年，大陸宇航局向全國各地學校徵求的額外實驗，「小型生物圈」是250多個提案中的獲勝者，但是最終這個結果，似乎有點草率。

(中時電子報)