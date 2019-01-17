楊謹華當媽媽順其自然 曝老公高EQ

2019年01月17日 17:19 中時 洪秀瑛

許時豪（左起）、楊謹華、宋芸樺。（福斯提供）

楊謹華洋溢幸福笑容。（福斯提供）

許時豪（左起）、導演孫啟明、宋芸樺、楊謹華。（福斯提供）

楊謹華和宋芸樺在福斯原創影集「愛的廣義相對論」之《明晚‧空中見》演母女，今開放探班。楊謹華挑戰從28歲演到56歲，劇中當媽媽，戲外的她對當媽媽沒時間表，目前沒避孕，順其自然，「老公一直跟我強調組成家庭最重要的是兩個人的關係，會有家就是兩個人的關係要好，才能保護鞏固這個家，他希望我們是自在開心的，家裡才會充滿歡笑。有成員加入這個家庭，我們都是很開心」。

被問新婚生活有何改變？她笑說：「沒有太大改變，剛登記完一兩天的時候，對於稱呼會不好意思，但是是開心的，畢竟楊小姐被叫了這麼多年，或是人家說『妳先生』這三字的時候，我會愣住一下。」楊謹華說她喜歡小孩但覺得自己會是傳統的媽媽，「小孩教養對我是首要條件，禮貌規矩要有，不求功課全校第一，只求有愛心同理心健康這樣就好，如果生女兒，先生可能對女兒會比較多關照」。

她在戲中感情挫折，很多負能量，她讚老公高EQ，從不會把負面情緒帶回家，老公會用旁觀者分析，很多事情今天過去就過去了，不需要用不開心的情緒過下去。她笑說，老公最大興趣是洗完澡躺下看貓貓狗狗的影片，「他最近很迷水瀨，看到水瀨他就會一直笑，這是他最大的樂趣」。

劇中角色有個28歲的孩子，被問到現實有想要當母親的想法嗎？楊謹華笑答：「一直都有啊，我滿喜歡小孩子。」至於自己會是怎樣的媽媽，她覺得自己不會過度保護小孩，畢竟人總是要經歷受傷才能有所成長，「重要的是有保護小孩子的觀念，但不能過度保護，這是為人父母的功課，希望未來這部分我也能修得很好的功課」。

楊謹華這次要挑戰跨年齡表演，她認為現代人都不顯老，對於劇中56歲的造型總覺得哪裡不夠完美，便突發奇想在自己腹部多塞了一條毛巾，「到了中年，感覺要多一些脂肪來保護身體」，以符合角色的經歷與樣貌，演出40歲狀態時，她乾脆不上妝。「女兒」宋芸樺誇她皮膚好，「一直喊不出媽媽，想著要喊媽媽，見了面只能講出『妳好』，後來一進戲劇拍攝狀態就克服了」。

劇中母女爭執戲多，生活中，楊謹華越ㄌˊ越能感受到媽媽的想法，她承認會因為食物不一次吃完被媽媽唸。宋芸樺很能體會劇中女兒的感受，「媽媽覺得妳都走過了某一條路，怎麼還想再經歷一次？我會跟戲裡面的女兒一樣叛逆，還是認為這是自己要走的，自己負責」。許時豪曾趕路開車，媽媽在家中收到一連串罰單而責罵他，「太危險了，是應該被罵。」

宋芸樺、許時豪是第二次合作，曾在《等一個人咖啡》演死對頭，這次在《明晚‧空中見》變成最親近的好友，經過拍戲相處，許時豪誇：「覺得芸樺是位用功的演員，私下是體貼又大方的人。」

(中時 )