綠委改校歌沒校慶？郝龍斌發起全民為陸軍官校慶生

2019年01月17日 17:37 旺報 潘維庭

民進黨立委劉世芳因為因不滿陸軍官校委員會以40比0的決議拒改校歌，串連民進黨立院黨團，凍結陸軍官校今年校慶預算333.7萬餘元。國民黨副主席郝龍斌17日表示，「如果改校歌才能辦校慶，那是否改名字才能做生日？這是什麼道理？」郝龍斌稱，要發起「全民為陸官慶生」活動，以行動「把公道找回來」，訴求「大家挺陸官，校歌不能改」。

郝龍斌表示，高度肯定陸軍官校校務會議斷然拒絕綠委以預算相脅，展現軍人的風骨，不但對得起所有為國捐軀的學長，也足為後輩典範，「我佩服他們！」

郝龍斌說，因為民進黨企圖要脅陸軍官校消息傳出後，許多朋友義憤填膺，紛紛與他接觸，也立即湊齊民進黨刪去的333萬元，隨時可以捐給陸官。不過，目前立刻遇到一個問題，民進黨不撥公務預算舉辦校慶，陸官根本沒有名目舉辦，所以就算捐款，也只會用到和校慶不相關的項目上，有違大家捐款的本意。

郝龍斌表示，他與幾位朋友決定，民進黨不讓陸官辦校慶，全民一同為陸官慶生！除了既有的捐款之外，未來不排除公開向群衆募資，南下高雄舉辦系列活動，並且透過民間自辦陸官校慶活動，邀請全臺灣以及海內外的黃埔校友，大家一同回娘家開同學會，一起唱校歌。

郝龍斌稱，未來更希望透過舉辦活動，邀請全民一起到鳳山、到高雄，去支持捍衛國家的國軍。更可以透過校慶活動嘉年華，把抗戰歷史的真相，以及國軍長年捍衛台灣安全的血汗史，讓更多的朋友知道。才是真正的愛軍敬軍。

(旺報 )