佐藤健遭好友詐騙 三億頭彩獎金一夕蒸發

2019年01月17日 17:18 時報周刊 張毓琪

佐藤健深陷負債驚喜中三億樂透，沒想到馬上被好友高橋一生騙光，捲款潛逃人間蒸發，簡直比貴婦奈奈還過分，陷入比悲傷更悲傷的處境。

電影《億男》改編自川村元氣同名原作，講述由佐藤健飾演的魯蛇「一男」，在窮困潦倒之際中了三億樂透頭獎，從「一男」一躍為「億男」，誰知道頭獎卻被高橋一生秒騙走，害他撒幣不成反變傻逼，不得不踏上討回億萬彩金的冒險之旅，從日本地下錢莊到摩洛哥沙漠，劇組不惜成本將瘋狂亞洲富豪之旅拉到環遊世界等級，不論是壯闊的沙漠景觀或是紙鈔滿天飛的派對場景都是兩位主角從影以來首次體驗，震撼印象讓高橋一生直說：「激動得好想哭。」

川村元氣號稱日本「票房奇蹟的幕後推手」，《告白》《你的名字》等等億萬大作都是由他一手操刀企劃，獨到眼光讓他深獲中島哲也、細田守等導演的青睞，同時他也是超人氣小說作家，前作《如果這世界貓消失了》曾在日本創下140萬冊發行量，新作《億男》藉由一趟追回被騙走的三億彩金之旅，重新定義金錢與幸福，一推出就榮登當年「日本本屋大賞」入圍作品，就連《情書》國際大導岩井俊二也盛讚不已：「原來我們平時放在口袋裡的錢竟然是這等怪物。」

《億男》自小說出版後就備受粉絲期待，電影版不負眾望，找來《如果這世界貓消失了》、《神劍闖江湖》億萬票房男星佐藤健，搭擋《四重奏》實力派演員高橋一生，於日本上映首週末就開出破1.5億日幣票房佳績，兩位男神直接晉升名副其實的「億男」。除了兩大主角，導演大友啓史更大力網羅黑木華、澤尻英龍華、藤原龍也、北村一輝等日本一線演員共同演出深藏不漏的億萬富翁，一字排開各個都是主角級實力派巨星，佐藤健在第一次看完電影後激動分享：「這部片根本怪咖雲集阿，通常一部電影只會有一個人演怪咖，但這次全部角色都是怪人。」《億男》將於2月1日正式上映。

(時報周刊)