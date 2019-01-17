主張虐童致死應死刑 周錫瑋：不修法就包圍立院

2019年01月17日 17:30 中時 楊佳穎

近日家暴、虐童案頻傳，引發各界關注，前台北縣長周錫瑋17日也在臉書直播表示，媒體報導短短9個月有超過3000名兒童受虐，這還是有報案的，沒報案的還有多少？現行法律沒辦法保障這些孩童不受凌虐。他主張，虐童致死者應處以死刑，凌虐、家暴也要處以重刑，且速審速決。

周錫瑋指出，法務部提出修法建議，希望增訂虐兒致死者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，但「還是沒有死刑啊！殺人者死，凌虐孩童致死的人竟然沒有死刑，最高是無期徒刑，法律有辦法保障到孩童嗎？」他痛批，這些講話的官員真的是「不負責任的混帳，就是混帳官員！」凌虐兒童致死比殺人還嚴重。

周錫瑋進一步說，有立委提修法，虐童致死應處以死刑，自己舉雙手贊成，若法律上不完善，就無法保護到受虐孩童。他還說，行政院長蘇貞昌不要在衝衝衝了，「衝個屁啊！亂衝一通」，應出面解決問題、提出辦法，另外，總統蔡英文整天搞台獨，「搞那個有屁用啊！」若政府再不解決問題，將邀集大家一同包圍政府、若立法院再不修法解決問題也要包圍立法院。

對於民眾進行私刑正義，周錫瑋則呼籲，大家可以表達情緒，但千萬不要再用暴力去做任何動作，因為會觸法，犯法後反而會變成犯人；民主社會中有各種意見，但千萬不能動手，去包圍那些不願修法、不願意解決問題的官員，才是正確的作法。

(中時 )