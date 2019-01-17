竹東鎮公所春節送暖 鎮代捐錢拋磚引玉

2019年01月17日 17:41 中時 莊旻靜

竹東鎮長羅吉祥（左）17日頒發感謝狀給捐贈10萬元的竹東鎮民代表范國威（右）。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮公所逾10年在三節關懷轄內的弱勢家庭，除了固定致贈300元價值的民生物資，春節還加碼2000元紅包，不過經費在今年出現短缺，竹東鎮民代表范國威得知後，立即捐出10萬元，期望能使經濟處於弱勢的家庭，一起開心過春節。

竹東鎮長羅吉祥表示，鎮公所固定會在三節期間，致贈300元價值的物資，例如醬油、沙拉油等，照顧轄內約300戶弱勢家庭。數年前曾有宮廟捐贈逾50萬元現金，作為三節關懷弱勢的支出，不過羅吉祥說，這筆經費已經用罄，日前召開主管會報時，范國威得知此事，立即允諾捐款。

范國威以臺發營造有限公司名義捐款，他4度當選代表，競選連任期間，曾挨家挨戶拜訪，也發現確實有民眾生活困苦，加上他的父親告訴他「有能力就要多幫人」，他先前也曾致贈物資、現金給轄內的社福團體，得知鎮公所有此需求，他也願意拋磚引玉。

羅吉祥表示，竹東鎮公所在三節關懷弱勢家庭已有逾10年的時間，固定在三節贈送物資，春節則加碼2000元紅包，除了范國威外，也有宮廟團體、個人捐贈白米，甚至一捐就百斤、千斤，鎮公所也協助分送給低收入戶及弱勢家庭，若有善心人士有意捐贈，可與竹東鎮公所社會文化課聯繫，電洽03-5966177轉205。

(中時 )