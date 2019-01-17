通通冰起來就沒問題？飯菜室溫放超過2小時，千萬細菌吃下肚！

你以為食物通通冰起來就可以嗎?

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中時電子報
綜合報導
你以為食物通通冰起來就可以嗎?

隨著飲食習慣的改變，人們不只講究「吃飽」，更加講究「吃好」。女性朋友甚至是平時飲食就要從中獲得營養，勝過後續使用保養品對抗老化的問題。根據蕃薯藤公佈的「食物保存迷思調查」結果，國人平均分數竟然不到40分，高達8成民眾不及格，顯示大家普遍對於食物保存觀念嚴重不足。

營養師李婉萍點出食物保存時，應把握「抗氧」以及「控溫」兩大原則，其中冰箱權威「Hitachi全能智慧真空冷藏庫」兩者兼具，從食材保鮮到食物存放都能為全家的健康把關。

據統計，73%受訪者因擔心影響冰箱壽命，習慣將飯菜放涼幾小時才放入冰箱，然而這樣的行為卻會讓食物暴露在高危險溫度帶，大幅增加食物中毒風險。營養師李婉萍特別警告，食物切忌在室溫存放超過兩小時，這樣的小動作極可能使將放入口中的食物成為細菌的溫床。Hitachi冰箱的「獨立鎖濕低溫冷藏室」擁有智慧溫度感應裝置，自動控溫在約2℃低溫，不管溫食冷食，都可直接冷藏，避免細菌生長和變質，保持食材的鮮度。

「食物保存迷思調查」還發現，近七成國人認為肉品冷藏變色是正常、要完全避免發生食物氧化是不可能的，這觀念其實是錯誤的！只要減少食物與氧氣接觸機會，就能延長食物保鮮效果。Hitachi冰箱獨創的「白金真空睡眠冰溫室」，就有高效抗氧鎖鮮功能，還能因應食材切換+1℃模式及-1℃模式，巧妙避開-2℃結晶點，不會破壞食材細胞，長效保留食材風味及口感。

Hitachi冰箱「白金蔬果睡眠保鮮室」的保鮮技術則能夠有效保留食材營養、保持蔬果鮮脆度，主要原因為獨創的高密閉度潤澤護蓋將會完整的保護蔬果室，其密閉的環境有良好保濕效果，有效留住食材的水分及抑制乾燥，多餘的水分則會排出機器外，保持空間內最適濕度，不僅能讓食材長期放置冰箱不會改變色澤及鮮度，更能保存食材的營養與美味，減少產生有害身體的毒素。因此，用好的冰箱冰存食物，不僅能鎖住新鮮味美，同時也鎖住全家人的健康，一舉兩得！

(中時電子報)

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