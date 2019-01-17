屏基為3000獨老送雞湯 暖胃也暖心

2019年01月17日 17:34 中時 林和生

屏東縣長潘孟安（右二）響應屏基雞湯送暖，藉著送湯動作也關心長輩需求。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（右）響應屏基雞湯送暖，親自指導長輩烹煮方式。（林和生攝）

為緬懷60年前外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，屏東基督教醫院與屏東縣政府合作推出雞湯送暖活動，今年預計將3110份雞湯透過志工及郵務士協助，送進全縣每位獨老及弱勢長輩家中，在寒冬中傳達關心之情，不僅讓獨老暖胃同時也能暖心。

根據統計，屏東縣65歲以上老年人口為13萬6270人，占全縣人口16.5％，其中百位長輩中即有2位是獨自居住，因獨居長者資訊接收有限，是需優先關懷的弱勢對象。

「老人家平常吃得簡單，醬菜、罐頭就是一餐，過年前是不是要幫他們補一下」，屏基院長余廣亮表示，簡單的想法在17年前開啟屏基送雞湯活動，今年計畫在4天內將雞湯全數送到長者手裡，在幅員遼闊的屏東，堪稱一項艱鉅任務，所幸有各鄉鎮志工及郵務士協助，可望將來自民間的溫暖準時送達。

17日雞湯送暖活動開跑，屏東縣長潘孟安與余廣亮親自騎著腳踏車，帶著雞湯探視屏東市78歲楊姓老嫗，有6個兄弟姊妹的她，因母親年輕時身體不好，身為長女從小姐代母職，一肩扛起家務、照顧弟妹長大，如今兄弟姊妹各自成家，只剩她一人未婚。

因年紀老邁，「我現在頂多可以走到巷子口，再遠就沒辦法了」，這天看著那麼多人來探訪，她直呼「很開心」。有社工語重心長的說，老人家吃得不多，最需要是關懷，「也許年輕人現在不懂」，但總有一天會明白這活動的意義。

(中時 )