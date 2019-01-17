立委爆口蹄疫苗現空窗 農委會：手上有246萬支

2019年01月17日 17:34 中時 游昇俯

國內非洲豬瘟防疫緊繃，反而因此忽略口蹄疫疫情？立法委員林岱樺今（17）日指控，農委會從去年起連兩年沒有採購口蹄疫備用疫苗，恐將面臨三年防疫空窗期，怒批農委會「怠惰」。對此，農委會表示，國內現有246萬支疫苗，沒有不夠的問題，且農委會花了2年多時間才讓口蹄疫「拔針」，現在仍每個月監控豬隻抗體力價消長情形，「怎麼會怠惰？」

林岱樺今日召開記者會指出，農委會畜衛所從2016年到2017年兩年沒有採購口蹄疫儲備疫苗，直到去年底才補上，但要今年7月才到貨，防疫恐出現3年空窗期；並且，我國口蹄疫適用疫苗為O-Taiwan型疫苗，但去年採購捨棄適用東南亞、韓國或俄羅斯疫苗，反而採購適用南美洲口蹄疫O、A型疫苗，質疑農委會是「靠運氣防疫」。

農委會副主委黃金城指出，會購買A型疫苗，是因為金門曾發生A型口蹄疫，A型與O型疫苗無法互相取代使用，故有需要購置儲備；並且因以O-Taiwan病毒生產的疫苗只有台灣適用，但台灣市場小，生產不符成本，因此採購常容易流標。

農委會主任秘書張致盛則指出，目前國內沒有口蹄疫疫情，儲備疫苗在「抗原銀行」庫存有A型及亞洲A1型疫苗130萬支，畜衛所庫存O型疫苗116萬支，故現在手上即有246萬支，沒有不夠的問題；去年11月22日另採購O型80萬支及A型30萬支，則會在今年7月會交貨。

對於立委批評農委會「怠惰」，黃金城表示，口蹄疫防疫對農委會是無比重大的事，花了2年多才達到「拔針」狀態，現在每個月仍在監控豬隻抗體力價消長情形，「怎麼會怠惰？」直言是立委不了解。

黃金城指出，自去年7月1日拔針後，目前國內已超過90％豬隻抗體在16倍以下，沒有保護力，若至3月底仍完全沒有疫情，他便很有信心台灣能拔針成功；他說，若國內又發生疫情，拔針沒成功，農委會就要「翻掉了」，因此怎麼可能忽略。

(中時 )