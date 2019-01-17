《中時晚間快報》虐童人神共憤天地不容 蘇揆表慚愧要地方政府重視

2019年01月17日 17:30 中時電子報 綜合報導

◎虐童人神共憤天地不容 蘇揆表慚愧要地方政府重視

台灣近日發生多起重大兒虐事件，行政院長蘇貞昌上午神情嚴肅表示，最近發生的虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，政府竟然看著弱勢兒童受到這樣子的結果，深感慚愧。人民的納稅錢讓首長坐在行政院開會，大家應同心協力讓這種事情不再發生，至少減到極少，真的要同心同力。

◎中華郵政也吹漲風 包裹快捷資費3月起漲價

政府帶頭漲價！中華郵政今宣布，國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，為反映合理成本，自今年3月4日起，將視物件的重量級距，調漲資費10至20元不等；不過3公斤以下包裹、1至3公斤快捷以及便利箱，不會受影響。

◎差19票！不信任投票沒過關 梅伊保住首相續協商脫歐

英國下議院昨(16日)表決首相梅伊（Theresa May）與歐盟達成的英國脫歐協議，結果以432比202票慘敗230票，反對黨工黨黨魁科賓（Jeremy Corbyn）隨即對梅伊政府提出不信任投票，下議院在台灣時間今(17日)凌晨2點多進行表決，結果以306票贊成、325票反對，19票之差，否決不信任案，梅伊可續任首相。

◎搖滾舞台劇熱唱超嗨 導演拜託何超儀「收斂點」

何超儀與她帶領「何超與海膽仔樂團」日前受邀參加演出香港知名實驗劇場-進念．二十面體2019年舞台劇《建築城市》，他們在現場熱唱〈何飄移〉、〈搏擊會〉、〈Rule your world〉等歌曲，何超儀開心說：「難得演出舞台劇，心情很嗨，豬年希望能多接受不同的挑戰。」

(中時電子報)