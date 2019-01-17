陸正研發兩款隱形轟炸機 美軍報告證實了

2019年01月17日 17:40 中時電子報 馮英志

美國國防部下的國防情報局在15日公布的最新《中國軍力報告》指出，隨著軍事科技自主研發能力上升，中國大陸已躍升為軍事大國，引起外界關注；而報告中也首次提出中國大陸正在研發兩種隱形轟炸機，分別為先前已有媒體大量報導的「轟-20」，以及戰鬥轟炸機「殲轟-XX」，估計逾2025年前具初始作戰能力。

中國航空工業5月公布的《大國起飛》宣傳片，首次透露「轟-20」即將問世。

國防情報局局（Defense Intelligence Agency，DIA）的《中國軍力報告》（China Military Power）指出，解放軍空軍正在研發新型中程及長程隱形轟炸機，可執行區域及全球目標轟炸打擊。報告指出，隱形科技在研發這些新型轟炸機中持續扮演關鍵角色，並預計在2025年前具有初始作戰能力（initial operational capability）。

報告指出，新型轟炸機新增的能力與現役中的相比，可謂是全方面升級，並在其設計中配置許多第五代戰機科技。雖然DIA報告並未直接點出名字，但從註腳可確認其中的「長程隱形轟炸機」為「轟-20」（H-20）；該型轟炸機廣泛被外界認為其飛翼與美軍「B-2」幽靈戰略轟炸機十分相似。

DIA報告指出，研發中的長程隱形轟炸機的戰鬥半徑為6400至8000千公里，且配備電子掃描陣列雷達，更容易偵測到目標與威脅。報告還說，這款轟炸機可攜帶大量的精確導引武器，如直接攻擊導引炸彈，以及反艦飛彈等距外武器，更指出藉由「轟-20」，中國大陸增加對亞太的戰略威脅。

關於「中程轟炸機」，或稱之為「戰術轟炸機」或「戰鬥轟炸機」，DIA報告也未直接點名任何服役中的機型，然而，報告中的中程轟炸機，所提特徵就是指瀋陽飛機工業集團設計的殲轟-XX（JH-XX）。先前《現代中國戰機》（Modern Chinese Warplanes）曾報導，殲轟-XX隱形轟炸機造型流線，具有雙發動機，機腹內置4枚每枚重量為2500公斤的飛彈，作戰半徑約為1600至2000公里。

據傳出現在《航空知識》2018年5月號封面上的，就是中國首款隱形轟炸機殲轟-XX的示意圖。（航空知識）

DIA報告認為，轟-20和殲轟-XX將承擔核打擊任務，與潛射和陸基洲際導彈一起，使得中國大陸具有核三位一體的均衡打擊能力。DIA報告稱，解放軍空軍在2017年再次賦予核任務，此前可能在轟-6投擲的核炸彈退役後，核任務全部轉給火箭軍和海軍了。

(中時電子報)