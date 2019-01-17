高市年貨抽驗竹笙 五星飯店、三鳳中街中鏢

2019年01月17日 17:53 中時 柯宗緯

農曆春節將至，高市衛生局近日抽查年節食品，17日公布稽查結果，其中2件不符合食安相關規定。（柯宗緯翻攝）

農曆春節將至，高市衛生局近日抽查年節食品，其中有2件「竹笙」分別檢出重金屬及漂白劑超標。（柯宗緯翻攝）

農曆春節即將到來，高市衛生局17日公布第一波年節食品抽驗結果，共稽查68家、125件食品，當中火鍋常見「竹笙」2件未過關，赫見五星級飯店及三鳳中街中鏢，分別被驗出漂白劑、重金屬超標，已勒令下架並限期改正，否則將依《食安法》開罰，最重罰300萬。

食品科長陳建榮指出，此次抽驗年節應景食品，包括蔬果、生鮮禽畜產品、蛋品、休閒即食食品（瓜子、五香豆干、蜜餞等）、肉類加工製品（臘肉、香腸）、水產加工製品（蝦米、魚丸）等，分別檢驗農藥、動物用藥、重金屬、防腐劑、亞硝酸鹽等項。

檢驗結果有2件「竹笙」不ok。其中，福華飯店使用的「竹笙」驗出漂白劑超標7倍，販售商賀風食品無法交代該貨來源，已依法開出3萬罰單。對此，福華強調，該批竹笙尚未使用就查出不合格，立刻全數銷毀，為確保竹笙食安，不再使用竹笙。

另件問題「竹笙」則在三鳳中街查獲，被驗出重金屬「鎘」超標兩倍，大進利國際有限公司稱產品來源為台北市恒瑞貿易公司，高市衛生局已移請北市衛生局依法處辦。

衛生局指出，長時間食用重金屬殘留超標食品恐造成嚴重肝、腎功能損害、引發腎衰竭，漂白劑「二氧化硫」食用過量會則會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，呼籲民眾購買年節食品時，儘量選購衛生可靠和信譽良好廠商製售食品。

(中時 )