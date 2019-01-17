建國國中回收舊校舍鋼筋 打造工藝品記錄校史

建國國中贈送「撐住建中50載」工藝品給參與建校的師長。（張朝欣攝）

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北港鎮建國國中進行校舍重建工程，校方希望為記憶中的校舍留下回憶，因此回收舊校舍拆除後的鋼筋與水泥，加工製成充滿紀念意義的「撐住建中50載」工藝品，17日贈予退休校長與建校師長們，象徵承先啟後建國精神。

建國國中今年適逢創校半世紀，校方展開各種慶祝活動，學校主任黃基津、老師黃子羽與魏美玲平日在木工教室教導學生製作工藝品，決定以工藝為校史留下紀錄，著手設計50周年紀念工藝品。

目前建國國中正在重建舊校舍，黃基津等人以此為靈感，認為教育代表世代傳承，希望這些支撐校舍50年的鋼筋水泥延續其價值，因此回收舊校舍的鋼筋條與水泥塊進行加工，打造10件獨一無二的「撐住建中50載」工藝品。

17日校方邀請1968年創校時到校籌備的陳俊雄、黃義雄、陳連標老師，以及前校長呂忠儀、爐富森等人共同建證建中50年歷史，並將工藝品贈予為學校奉獻付出的前輩們。

主任黃基津說，此次共製作10件紀念工藝品，上面刻有「撐住建中50載，育成社會千行才」，9件以舊校舍鋼筋打造而成，分送給創校老師與前校長，1件結合鋼筋與水泥塊，將留在學校做為歷史見證。

校長林吉城表示，建國國中的木工工廠閒置20餘年，經校方整修成為木工教室，做為生活科技課程的學習空間，此次老師帶領學生共同製作建校50周年紀念工藝品，不僅為學校留下歷史紀錄，更是極具意義的世代傳承。

(中時 )

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