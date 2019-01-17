后里中社鬱金香盛開 2校盲生用「心」賞花

啟明及惠明多名盲生前往中社花市，用觸覺及嗅覺進行賞鬱金香之旅。（陳淑娥攝）

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后里中社花市的鬱金香盛開，啟明盲生在老師的帶領下用手觸摸花瓣。（陳淑娥攝）

台中后里中社花市進入鬱金香花季，17日特別邀請啟明、惠明盲校學生賞花，盲生用手觸摸花瓣、以鼻嗅聞花香，直呼「有種令人安心的感覺！」業者也捐贈學校助學金，盼能拋磚引玉，在歲末寒冬之際，為社會注入一股暖流。

啟明、惠明盲校共20多位學生到中社花市進行賞花之旅，惠明盲校帶來音樂表演，現場不僅能欣賞五彩繽紛的鬱金香，還能聆聽到悅耳動聽的演奏，讓遊客大飽眼、耳福，台中市副市長楊瓊瓔也共襄盛舉。

小朋友在解說員的帶領下，緩緩步入鬱金香花海中，輕輕用小手觸摸花瓣、低頭用鼻子嗅聞花香味，黃意平說，「聞著花香讓我有種安心的感覺」；有孩子表示，摸起來有不一樣的觸感，就知道是不同的品種，很開心造訪中社花市。

惠明盲校校長鄧麗蓮表示，盲生除了看不到外，其實也和一般人一樣勇於嘗試，民眾用眼睛賞花，盲生則以其他器官感受花朵之美。中社花市也特別捐贈2校助學金，盼在末寒冬之際拋磚引玉，讓社會大眾能注入一股暖流。

中社花市指出，今年自荷蘭引進30萬株鬱金香，多達50多種品種，到3月中旬將在花海中輪番綻放，遊客彷彿置身在浪漫的荷蘭；即日起至31日止，台中市民賞花憑證件均可享半票優惠入園。

(中時 )

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