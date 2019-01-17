2019年01月17日 17:56 工商 崔慈悌 、工商 彭媁琳 、工商 彭媁琳

走親民路線 蔡英文大啖滷肉飯、蚵仔煎

蔡英文總統九合一選後走親民路線，今天(17)日中午處理完公務後，在幕僚陪同下到西門町天天利美食坊吃午餐，親自點了招牌的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎、蘿蔔糕、滷筍絲、油豆腐、燙青菜等等，並與幕僚們一同享用，用餐前後，皆有遊客邀請總統一起合照，店家也十分熱情。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統此行順路去買了許多觀光客都會造訪的老天祿滷味，她透露自己最喜歡吃鴨翅，也買了一些脆腸、鴨胗、雞脖子等等。結帳時，總統拿出自備的環保袋來裝購買的滷味，店家也贈送她印有「老天祿」字樣的環保袋一枚。

總統在西門町沿途步行時，遇到了來自台灣、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、澳洲、印尼的遊客打招呼，皆開心與總統分享自己來自哪裡，並與總統合照。總統也特別提到去年來台灣的國外旅客人數已經突破一千一百萬人次，今天到西門町來逛逛，確實有感受到真的很多外國人來台灣旅遊。

蔡總統最後在「果嫁凍涼」創意飲品專賣店，幫自己及幕僚們買了五杯微糖少冰的「黑糖啵啵繆克」，總統還有自備環保吸管飲用。蔡總統透露她先前來西門町，是去造訪「南美咖啡」，並透露那間店，是她的大學同學開的，而印象中在那之前，最後一次來西門町，是大學畢業之前的事情了。

她也提到以前喜歡去西門町的白熊冰淇淋吃冰磚，也記得當時西門町有一間頂呱呱。雖然西門町與她記憶中的已經完全不一樣了，但多了很多看起來不錯吃的小店，非常的熱鬧有趣。

(工商 )