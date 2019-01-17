花蓮監獄爆貪瀆 管理員涉賄當「跑腿」遭羈押

2019年01月17日 19:13 中時 許家寧

法務部矯正署花蓮監獄管理員涉嫌收賄今遭收押禁見。（許家寧攝）

花蓮監獄驚爆貪瀆弊案，監獄管理員黃柏修涉嫌收賄替人犯傳遞訊息和夾帶菸酒等違禁品，檢調昨晚大動作搜索監獄、受刑人和管理員，經漏夜偵訊後，今天上午依違反《貪汙治罪條例》向花蓮地院聲押獲准，檢方不排除有更高層涉案，目前正擴大偵辦中。

花蓮地檢署日前偵辦花蓮自強外役監爆發收賄疑雲，循線對花蓮監獄約僱管理員黃柏修（34歲）展開監聽，發現黃男與另名已假釋的受刑人通話內容有異，懷疑他透過掮客協助特定受刑人或家屬夾帶違禁品或限制品入監，賺取不法利益。

據了解，花蓮縣籍的黃柏修屢次報考監所管理員未錄取，4年前透過職務代理徵選進入花監擔任職務代理管理員，由於監獄對物品有嚴格管制，除了香菸管制數量、一天開放2次10分鐘抽菸，其他如檳榔、酒類則列為違禁品，禁止攜入。

不過黃男涉嫌利用職務之便，收取受刑人親友賄絡，擔任「跑腿」幫忙傳遞訊息、夾帶菸酒等違禁品，黃男在檢方偵訊時嚴詞否認涉案，但無法解釋違禁品來源及去向，檢方今晨向花蓮地院聲請羈押，法官認為黃有串證逃亡之虞，上午裁准收押禁見。

花蓮監獄表示，黃男在戒護科任職務代理人，甄選時依規定不能有沒有前科，監獄人力吃緊時才會請他來上班，斷斷續續任職4年來，平時表現正常無異狀，獄方得知他涉案也感到訝異，尊重司法與檢警偵查，後續會積極配合檢方進行調查。

(中時 )